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21.02.2019  13:02   

Харьковский боксер успешно выступил на турнире в Болгарииё

Харьковский спортсмен Сергей Горсков завоевал бронзовую медаль на международном турнире «Странджа» по боксу класса «А», который прошел в Болгарии.


// city.kharkov.ua

В поединке за выход в полуфинал вице-чемпион Украины в тяжелом весе (до 91 кг) со счетом 4:1 победил индийского боксера. Но в поединке за выход в финал раздельным решением судей уступил будущему победителю категории.

Кроме харьковчанина 3-е место на турнире заняли спортсмен из Запорожья Дмитрий Замотаев (52 кг) и Евгений Барабанов из Киева (69 кг). Победителем в категории до 75 кг стал полтавский боксер Александр Хижняк.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бокс, медаль, харьков
 
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