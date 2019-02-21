21.02.2019 13:02

Харьковский боксер успешно выступил на турнире в Болгарииё

Харьковский спортсмен Сергей Горсков завоевал бронзовую медаль на международном турнире «Странджа» по боксу класса «А», который прошел в Болгарии.



// city.kharkov.ua

В поединке за выход в полуфинал вице-чемпион Украины в тяжелом весе (до 91 кг) со счетом 4:1 победил индийского боксера. Но в поединке за выход в финал раздельным решением судей уступил будущему победителю категории.

Кроме харьковчанина 3-е место на турнире заняли спортсмен из Запорожья Дмитрий Замотаев (52 кг) и Евгений Барабанов из Киева (69 кг). Победителем в категории до 75 кг стал полтавский боксер Александр Хижняк.