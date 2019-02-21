Самые быстрые компании и сотрудников определят на Харьковском марафоне

В рамках VI Харьковского Международного марафона, который состоится 14 апреля, пройдет традиционный корпоративный забег.
Забеги пройдут в следующих номинациях: «Самая беговая компания» (наибольшее количество участников), «Cамый быстрый сотрудник» (по результатам забега на 10 и 42 км), «Самая быстрая компания» (средний групповой темп пяти лучших бегунов компании на дистанции 10 км).
Минимальное количество участников от одной компании - пять человек.
Заявки на участие можно оставлять здесь до 1 апреля.
Организаторы отмечают, что в прошлом году в беговой лиге приняло участие более 30 компаний.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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