21.02.2019 16:01

Самые быстрые компании и сотрудников определят на Харьковском марафоне

В рамках VI Харьковского Международного марафона, который состоится 14 апреля, пройдет традиционный корпоративный забег.



// city.kharkov.ua

Забеги пройдут в следующих номинациях: «Самая беговая компания» (наибольшее количество участников), «Cамый быстрый сотрудник» (по результатам забега на 10 и 42 км), «Самая быстрая компания» (средний групповой темп пяти лучших бегунов компании на дистанции 10 км).

Минимальное количество участников от одной компании - пять человек.

Заявки на участие можно оставлять здесь до 1 апреля.

Организаторы отмечают, что в прошлом году в беговой лиге приняло участие более 30 компаний.