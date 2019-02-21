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21.02.2019  16:01   

Самые быстрые компании и сотрудников определят на Харьковском марафоне

В рамках VI Харьковского Международного марафона, который состоится 14 апреля, пройдет традиционный корпоративный забег.


// city.kharkov.ua

Забеги пройдут в следующих номинациях: «Самая беговая компания» (наибольшее количество участников), «Cамый быстрый сотрудник» (по результатам забега на 10 и 42 км), «Самая быстрая компания» (средний групповой темп пяти лучших бегунов компании на дистанции 10 км).

Минимальное количество участников от одной компании - пять человек.

Заявки на участие можно оставлять здесь до 1 апреля.

Организаторы отмечают, что в прошлом году в беговой лиге приняло участие более 30 компаний.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  марафон, харьков
 
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