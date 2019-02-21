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21.02.2019  16:19   

Футзал. Харьковская Кобра, из-за неявок, вылетела из Первой лиги

Об этом заявила Пресс-служба Ассоциации футзала Украины.


//futsal.odessa.ua
Харьковская команда не будет продолжать выступление в чемпионате среди команд Первой лиги.
 
В связи с неприбытием «Кобры» на матч 13-го тура Первой лиги против «Урагана-2-КФО», который должен был состояться в Ивано-Франковске, согласно статье 44 п.1 Регламента чемпионата Украины среди команд Первой лиги сезона 2018 / 2019 «Кобре» засчитано поражение со счетом 0: 5.
 
Кроме того, согласно статье 44 п.4 Регламента чемпионата Украины среди команд Первой лиги сезона 2018/2019 годов за вторую неявку на календарный матч Первой лиги команду «Кобра» исключен из Первой лиги. В матчах, которые остались до конца сезона харьковчанам будут зачислены поражения с результатом - +, а соперникам победы - +: - соответственно.
 
Отметим, что в этом сезоне харьковская «Кобра» провела 11 матчей в Первой лиге по итогам которых не получила ни одного очка.
Источник:   Сайт Ассоциации футзала Украины
 Тэги:  футзал, вылте кобры, харьков
 
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