21.02.2019 17:48

Претенденты на Премьер-лигу: ФК Металлист 1925 вновь схлестнулся с Авангардом (ФОТО, ВИДЕО)

На этот раз уже в выездных матчах харьковчане одержали победу и свели матч к ничье.



//metalist1925.com

Как сообщает Официальный сайт Металлиста 1925, команда провела очередные контрольные поединки в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Соперником подопечных Александра Горяинова вновь стал краматорский Авангард, который сейчас занимает шестое место в Первой лиге.

Команды играли на поле с искусственным покрытием в саду Бернацкого Краматорска двумя составами.

На этот раз желто-синие в первом матче - сыграли вничью 2:2, а во втором выиграли 3:1.

После матча наставник харьковчан Александр Горяинов положительно отозвался об игре подопечных.