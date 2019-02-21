Претенденты на Премьер-лигу: ФК Металлист 1925 вновь схлестнулся с Авангардом (ФОТО, ВИДЕО)

На этот раз уже в выездных матчах харьковчане одержали победу и свели матч к ничье.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: