Главная Новости Спорт Претенденты на Премьер-лигу: ФК Металлист 1925 вновь схлестнулся с Авангардом (ФОТО, ВИДЕО)
21.02.2019  17:48   

Претенденты на Премьер-лигу: ФК Металлист 1925 вновь схлестнулся с Авангардом (ФОТО, ВИДЕО)

На этот раз уже в выездных матчах харьковчане одержали победу и свели матч к ничье.


//metalist1925.com
Как сообщает Официальный сайт Металлиста 1925, команда провела очередные контрольные поединки в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.
 
Соперником подопечных Александра Горяинова вновь стал краматорский Авангард, который сейчас занимает шестое место в Первой лиге.
 
Команды играли на поле с искусственным покрытием в саду Бернацкого Краматорска двумя составами.
 
На этот раз желто-синие в первом матче - сыграли вничью 2:2, а во втором выиграли 3:1.
 
После матча наставник харьковчан Александр Горяинов положительно отозвался об игре подопечных. 
 
Наставник краматорцев Александр Косевич заявил, что Металлист 1925 обязан выходить в Премьер-Лигу, а тренер харьковчан отметил: "Я Александру Александровичу пожелал, чтобы Авангард развивался, чтобы мы вышли в элиту в этом году, а они - в следующем".
 
 
Источник:   Официальный сайт Металлист 1925
 Тэги:  матчи претендентов, премьер-лига, харьков, футбол
 
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