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21.02.2019  18:19   

Велотрек. Харьковчане триумфально выступили на чемпионате Украины

Во Львове завершился чемпионат Украины по велогонкам на треке в олимпийских и неолимпийских дисциплинах.


//www.objectiv.tv
Как сообщает МГ Объектив, три золотые медали в элитной категории завоевал харьковский «динамовец» Владислав Денисенко. Он первенствовал в гите на 1000 м с места, спринте и командном спринте вместе с Богданом Данильчуком, Максимом Лучиным и Михаилом-Ярославом Дудко. В кейрине (разгон с мотоциклом) Денисенко финишировал вторым.
 
В свою очередь Данильчук, будучи юниором, тоже выступал во взрослой категории и победил в кейрине и командном спринте, в гите занял второе место, в личном спринте — третье. В зачете юниорок особо отличилась ученица харьковского государственного высшего училища физической культуры №1 Алла Билецкая. Она оказалась лучшей в гите, кейрине, скрэтче и спринте. В командном спринте и мэдисоне стала второй, в групповой гонке — третьей.
 
Всего на счету «трековиков» Харьковской области 19 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых наград. Подготовили спортсменов к медальным выступлениям тренеры — Сергей Телицын, Андрей Дубин, Сергей Трофимов, Мария Зарванская и Евгений Гомон.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  велотрек, чемпионы и призеры, харьков
 
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