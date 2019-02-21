21.02.2019 18:19

Велотрек. Харьковчане триумфально выступили на чемпионате Украины

Во Львове завершился чемпионат Украины по велогонкам на треке в олимпийских и неолимпийских дисциплинах.



//www.objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, три золотые медали в элитной категории завоевал харьковский «динамовец» Владислав Денисенко. Он первенствовал в гите на 1000 м с места, спринте и командном спринте вместе с Богданом Данильчуком, Максимом Лучиным и Михаилом-Ярославом Дудко. В кейрине (разгон с мотоциклом) Денисенко финишировал вторым.

В свою очередь Данильчук, будучи юниором, тоже выступал во взрослой категории и победил в кейрине и командном спринте, в гите занял второе место, в личном спринте — третье. В зачете юниорок особо отличилась ученица харьковского государственного высшего училища физической культуры №1 Алла Билецкая. Она оказалась лучшей в гите, кейрине, скрэтче и спринте. В командном спринте и мэдисоне стала второй, в групповой гонке — третьей.

Всего на счету «трековиков» Харьковской области 19 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых наград. Подготовили спортсменов к медальным выступлениям тренеры — Сергей Телицын, Андрей Дубин, Сергей Трофимов, Мария Зарванская и Евгений Гомон.