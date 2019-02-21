21.02.2019 18:51

Спортивный проект «Я смогу!»: стартовала регистрация участников

Регистрация на участие в 7-м сезоне спортивного социального проекта «Я смогу!» началась сегодня, 21 февраля.



//city.kharkov.ua

Желающим принять участие нужно заполнить анкету онлайн, подписать соглашение об ответственности (принести документ на первую встречу с участниками проекта) и ознакомиться с условиями участия.

Проект пройдет в пяти категориях - «Похудение», «Кроссфит», «Танцы» (ирландские танцы и танцы на пилоне), «Боевые искусства» (ММА смешанные боевые единоборства, тхэквондо ITF, дзюдо) и «Скалолазание». Участников будут готовить тренеры различных фитнес-клубов города.

В категории «Похудение» ограничение по весу для женщин составляет от 95 кг, а мужчин – от 100 кг. Все участники, которые не пройдут отбор, смогут остаться в проекте и бесплатно прослушать лекции психолога, консультанта по здоровому питанию и посетить тренировки на свежем воздухе.

Регистрация продлится до 16:00 1 марта. Зарегистрироваться на участие в проекте можно по ссылке. Количество мест - ограничено. С более подробной информацией о категориях можно ознакомиться здесь.

Первая встреча участников 7-го сезона пройдет 3 марта в хабе «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 3 эт.), начало - в 17:00. Там можно будет ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, мероприятиях, которые будут проходить в его рамках, поучаствовать в мастер-классе и прослушать лекции.

Финальное награждение победителей всех категорий проекта состоится 8 июня.