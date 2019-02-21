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21.02.2019  18:51   

Спортивный проект «Я смогу!»: стартовала регистрация участников

Регистрация на участие в 7-м сезоне спортивного социального проекта «Я смогу!» началась сегодня, 21 февраля.


//city.kharkov.ua
Желающим принять участие нужно заполнить анкету онлайн, подписать соглашение об ответственности (принести документ на первую встречу с участниками проекта) и ознакомиться с условиями участия.
 
Проект пройдет в пяти категориях - «Похудение», «Кроссфит», «Танцы» (ирландские танцы и танцы на пилоне), «Боевые искусства» (ММА смешанные боевые единоборства, тхэквондо ITF, дзюдо) и «Скалолазание». Участников будут готовить тренеры различных фитнес-клубов города. 
 
В категории «Похудение» ограничение по весу для женщин составляет от 95 кг, а мужчин – от 100 кг. Все участники, которые не пройдут отбор, смогут остаться в проекте и бесплатно прослушать лекции психолога, консультанта по здоровому питанию и посетить тренировки на свежем воздухе.
 
Регистрация продлится до 16:00 1 марта. Зарегистрироваться на участие в проекте можно по ссылке. Количество мест - ограничено. С более подробной информацией о категориях можно ознакомиться здесь. 
 
Первая встреча участников 7-го сезона пройдет 3 марта в хабе «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 3 эт.), начало - в 17:00. Там можно будет ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, мероприятиях, которые будут проходить в его рамках, поучаствовать в мастер-классе и прослушать лекции.
 
Финальное награждение победителей всех категорий проекта состоится 8 июня. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  проект я смогу!, стартовала регистрация участников, харьков
 
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