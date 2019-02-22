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22.02.2019  12:49   

Теннис. Харьковчанка Свитолина - в полуфинале турнира в Дубае (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины - в двух шагах от подтверждения титула.


//tennisua.org
Первая ракетка Украины и шестая в мире Элина Свитолина в рамках турнира Premier 5 в Дубае без проблем обыграла Карлу Суарес Наварро, которая занимает 25-е место в мировом рейтинге WTA.
 
Дубай. Четвертьфинал
 
Элина Свитолина (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:3
 
Данная победа стала двенадцатой кряду для Элины в Дубае.
 
Отметим, что до этого теннисистки играли между собой 7 раз, теперь их личный счет стал 4-4.
 
В полуфинале Свитолина сразится с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая обыграла Симону Халеп.
 
Говорить об истории их встреч не приходится. В протуре соперницы играли друг против друга один раз, довольно давно - почти пять лет назад (в марте 2014 года) и на совершено другом по характеристикам покрытии (на грунте в Чальстоне (США). Тогда верх в трех сетах взяла Белинда Бенчич 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, оаэ
 
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