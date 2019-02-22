Теннис. Харьковчанка Свитолина - в полуфинале турнира в Дубае (ВИДЕО)

22.02.2019 12:49

Первая ракетка Украины - в двух шагах от подтверждения титула.

Первая ракетка Украины и шестая в мире Элина Свитолина в рамках турнира Premier 5 в Дубае без проблем обыграла Карлу Суарес Наварро, которая занимает 25-е место в мировом рейтинге WTA.

Дубай. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:3

Данная победа стала двенадцатой кряду для Элины в Дубае.

Отметим, что до этого теннисистки играли между собой 7 раз, теперь их личный счет стал 4-4.

В полуфинале Свитолина сразится с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая обыграла Симону Халеп.

Говорить об истории их встреч не приходится. В протуре соперницы играли друг против друга один раз, довольно давно - почти пять лет назад (в марте 2014 года) и на совершено другом по характеристикам покрытии (на грунте в Чальстоне (США). Тогда верх в трех сетах взяла Белинда Бенчич