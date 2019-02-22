Теннис. Харьковчанка Свитолина - в полуфинале турнира в Дубае (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины - в двух шагах от подтверждения титула.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: