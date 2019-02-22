22.02.2019 18:49

Рукопашный бой. Харьковские копы - сильнейшие в Украине (ФОТО)

Чемпионат Нацполиции состоялся в Виннице.



hk.npu.gov.ua

22 февраля в Виннице состоялся финал Чемпионата Нацполиции по рукопашному бою и награждение победителей.

В течение двух дней 28 сборных команд структурных подразделений полиции со всей страны, департаментов корпуса оперативно-внезапной действия, патрульной полиции и полиции охраны соревновались за первенство НПУ в семи весовых категориях и за звание сильнейшей сборной команды среди полицейских.

По финальными соревнованиями наблюдал заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко.

По окончании соревнований генерал полиции третьего ранга поблагодарил участников Чемпионата, Федерации рукопашного боя Украины, при поддержке которой состоялись соревнования, руководству полиции Винницкой и судьям.

- Сегодня в этом зале собрались лучшие бойцы со всей страны. Вы могли проверить свою силу, скорость, технику. Сильнейшие в апреле представлять Национальную полицию в борьбе за кубок Президента Украины среди силовых ведомств, - отметил Алексей Руденко. - Этот первый Чемпионат в истории Национальной полиции Украины станет началом соревнований, проводимых ежегодно.

Алексей Руденко и руководитель полиции Винницкой Юрий Педос победителям вручили кубки и медали.

По результатам поединков призовые места распределились следующим образом: первое место среди сборных команд заняли полицейские из Харьковской, второе место завоевала команда Николаевской области, третье - сборная Луганщины.

Организационный комитет Чемпионата определил победителя в номинации «За лучшую технику». Им стал участник сборной команды Харьковской области Владислав Руднев. Победу в номинации «За волю к победе» получил Андрей Бурденюк из Черновицкой области.