22.02.2019 19:25

В Первой столице прошел чемпионат Украины по шорт-треку

Соревнования завершили национальный сезон.



//www.ojectiv.tv

Хозяевам не удалось прервать гегемонию киевских конькобежцев — они первенствовали во всех дисциплинах. Из хозяев льда наибольшее количество наград завоевала Мария Долгополова, она стала серебряным призером на дистанциях 500 и 1500 метров, а также в составе эстафеты на 3000 м вместе с Татьяной Зарванской, Софией Хочин и Викторией Червенковой. В гонке на километр подопечная Виталия Сивака заняла третье место.

Среди мужчин Никита Немиро выиграл “серебро” в финале на 1500 м и “бронзу” — на 500 м. Его брат Владислав Немиро замкнул призовую тройку в километровой гонке.

В эстафете на 5000 м два состава сборной Харьковской области заняли второе и третье места. В сезоне у взрослых спортсменов остались чемпионат и этап Кубка мира.