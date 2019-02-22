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22.02.2019  19:25   

В Первой столице прошел чемпионат Украины по шорт-треку

Соревнования завершили национальный сезон.


//www.ojectiv.tv
Хозяевам не удалось прервать гегемонию киевских конькобежцев — они первенствовали во всех дисциплинах. Из хозяев льда наибольшее количество наград завоевала Мария Долгополова, она стала серебряным призером на дистанциях 500 и 1500 метров, а также в составе эстафеты на 3000 м вместе с Татьяной Зарванской, Софией Хочин и Викторией Червенковой. В гонке на километр подопечная Виталия Сивака заняла третье место.
 
Среди мужчин Никита Немиро выиграл “серебро” в финале на 1500 м и “бронзу” — на 500 м. Его брат Владислав Немиро замкнул призовую тройку в километровой гонке.
 
В эстафете на 5000 м два состава сборной Харьковской области заняли второе и третье места. В сезоне у взрослых спортсменов остались чемпионат и этап Кубка мира.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  шорт-трек, чемпионат, харьков
 
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