22.02.2019 20:04

Теннис. Харьковчанка Свитолина в эпической схватке не смогла дожать Бенчич и подтвердить титул в Дубае (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины проиграла в волевой полуфинальной баталии.



sportarena.com

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина в битве за выход в финал встречалась со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ранее девушки пересекаолись только раз на грунте Чарльстона почти пять лет назад. Победа осталась за Белиндой.

Первый сет, благодаря двум взятым безответным брейкам за 27 минут выиграла Белинда 6:2.

Вторая партия, несомтря на то, что, как и в первой, Бенчич взяла брейк в первом же гейме, обернулся равным противостоянием с двумя возвращенными брейк-поинтами. Но удача была на стороне харьковчанки и взятая ею подача соперницы смогла предрешить результат. Так как Белинда не смога вернуть брейк, она потерпела поражение в сете 3:6.

В решающей партии шесть геймов подряд каждая из соперниц брала свою подачу. Но в седьмом украинка захватывает преимущество - 4:3.

Затем развивает успех - 5:3, но воспользоваться этим шансом не смогла. В результате швецарка сводит на нет предыдущий успех Элины, возвратив брейк - 5:5. Два гейма подряд берет Белинда - 6:5, но воспользоваться этой возможностью ей было не суждено - 6:6 и судьба партии решается на тай-брейке.

Белинда, не дав Элине ни разу вырваться вперед в ходе розыгрыша тай-брейка, на трех мини-брейках против потери одной своей подачи, выгрывает его (7:3) и матч, став финалисткой турнира в Дубае.

Тепрь она встретится с Петрой Квитовой