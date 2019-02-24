24.02.2019 15:20

Теннис. Гаэль Монфис рассказал о романе с харьковчанкой Элиной Свитолиной (ФОТО)

Французский теннисист признался, что он счастлив быть с украинкой.



://instagram.com/g.e.m.s.life/

Как стало официально известно на Большом шлеме в Австралии, первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом.

Об этом спортсменка заявила тогда на одной из пресс-конференций.

Со своей стороны теннисист в поделился с tennis365.com.

"Могу подтвердить, что у нас все очень хорошо. К нашим отношениям приковано много внимания, но это потому, что она одна из лучших теннисисток в мире.

С Эли я счастлив. Мы вместе, потому что мы любим друг друга. Для меня она не теннисистка. Если бы она играла в футбол или крикет, я бы все равно поехал с ней в Дубай.

Просто теннис - это еще одна вещь, которая нас объединяет. Мы легче понимаем некоторые вещи ", - рассказал Монфис.