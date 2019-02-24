Главная Новости Спорт Теннис. Гаэль Монфис рассказал о романе с харьковчанкой Элиной Свитолиной (ФОТО)
24.02.2019  15:20   

Теннис. Гаэль Монфис рассказал о романе с харьковчанкой Элиной Свитолиной (ФОТО)

Французский теннисист признался, что он счастлив быть с украинкой.


://instagram.com/g.e.m.s.life/
Как стало официально известно на Большом шлеме в Австралии, первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом.
 
Об этом спортсменка заявила тогда на одной из пресс-конференций.
 
 Со своей стороны теннисист в поделился с tennis365.com.:
 
 "Могу подтвердить, что у нас все очень хорошо. К нашим отношениям приковано много внимания, но это потому, что она одна из лучших теннисисток в мире.
 
С Эли я счастлив.  Мы вместе, потому что мы любим друг друга.  Для меня она не теннисистка.  Если бы она играла в футбол или крикет, я бы все равно поехал с ней в Дубай.
 
Просто теннис - это еще одна вещь, которая нас объединяет.  Мы легче понимаем некоторые вещи ", - рассказал Монфис.
 
Напомним, что парочка создала совместный аккаунт в Instagram.
 
 
Источник:   Tennis.365
 Тэги:  теннис, роман свитолиной, харьков, монфис
 
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