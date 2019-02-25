Хоккей. Харьковские динамовцы вновь разгромили киевлян

25.02.2019 10:19

Состоялся поединок 39-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором встречались МХК Динамо и Ледяные Волки.

На харьковской арене «Салтовский лёд» стартовал предпоследний, 39-й тур Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч. Пятая команда чемпионата, местное МХК «Динамо» принимало главного аутсайдера «регулярки» киевских «Ледяных Волков».

Первый период команды начали на равных. Но уже на 12-й минуте счёт в матче открыли «Волки». Прекрасным броском Артём Шабанов вывел свою команду вперёд. Через 5 минут харьковчане использовали большинство и Сергей Пойманов сравнял счёт в матче.

В самом начале второй 20-минутки Алексей Сиротенко забросил вторую шайбу в ворота киевлян. Через полторы минуты его поддержал Никита Олейник, который использовал большинство своей команды - 3:1 в пользу «Динамо». А под конец периода ещё две шайбы влетели в ворота Виталия Власенко. Харьковчане Александр Фирсов и Даниил Бабчук сделали счёт разгромным - 5:1.

Третий период начался с атак киевлян. Своё преимущество они смогли реализовать практически сразу. Иван Федосов послал шайбу мимо Тимура Мамедова и сократил отставание гостей - 5:2. Но спустя 13 минут капитан харьковчан Владимир Чердак снял все вопросы о победителе этой встрече, забросив шестую шайбу в ворота «Волков». Но киевляне не сдались и сумели снова сократить отрыв. Александр Давыденко мощным броском установил окончательный счёт на табло - 6:3 в пользу «Динамо».

Харьковчане добывают заслуженную победу и тем самым берут реванш у соперника за последнюю очную встречу, которая проходила в Киеве.

«Динамо» - «Ледяные Волки» 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 Шабанов (Овчинников), 11:39, 1:1 Пойманов (Сиротенко, Халин - больш.), 16:52, 2:1 Сиротенко (Пойманов, Бабчук), 21:51, 3:1 Олейник (Скрипец), 23:21, 4:1 Фирсов (Скрипец, Максименко - больш.), 35:47, 5:1 Бабчук (Халин, Пойманов - больш.), 37:05, 5:2 Федосов (Шабанов, Микульчик - больш.), 43:29, 6:2 Чердак (Халин - больш.), 56:20, 6:3 Давыденко (Шабанов, Овчинников) 56:52.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов - Наливайко, Шматько - Поддубный, Бабчук - Лисин, Скрипец - ; Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник (А), Геворкян - Праведный - Худяков, Сиротенко - Халин - Пойманов, Колядинский - Гайдамака

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Чикида - Ордынский, Федосов - Давиденко, Привалихин - Боронило, - ; Найдёнов - Дворник (А) - Бурнатов, Овчинников (А) - Микульчик (К) - Шабанов, Болотин - Борисов - Дуюн, Шах