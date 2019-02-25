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25.02.2019  12:19   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 сыграл вничью с Полесьем (ФОТО, ВИДЕО)

Первостоличники, еще не отрабатывавшие завершение атаки, не смогли реализовать полумоменты, но наставник желто-синих уверен в успехе.


metalist1925.com
Металлист 1925 провел очередной контрольный товарищеский поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Соперником подопечных Александра Горяинова сьтало житомирское Полесье, которое сейчас делит первое и второе места группы "А" Второй лиги с ужгородским Минаєм
 
Поединок проводился в рамках подготовки к продолжению Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги в поселке Копылы, Полтавской области. Игра завершилась безголевой ничьей.
 
"Полесье" - Металлист 1925 "- 0:0
 
"Полесье": Мозиль (Литвиненко 46), Поручинский (Лещенко 62), Деркач (Чередниченко 46), ходули (Кузнецов 62), Власюк (Мосиюк 62), Скорбь (к) (Боровец 62), Лебеденко (Сокуренко 46), Семчук (Галенково 46), Скепский (Лебеденко 74), Суханов (Захаревич 46), Тарануха (Сиблин 68)
Главный тренер - Анатолий Бессмертный
 
"Металлист 1925" (1 тайм): Каневцев, игрок на просмотре, Поспелов, Жданов, Кравченко, игрок на просмотре, Калюжный, Романов, Ямполь, Синица, Давыдов (к) (Фаюка 31)
"Металлист 1925" (2 тайм): Сидоренко Дн., Мельничук, Сидоренко Дм., Цвиренко, Коваленко И., Коваленко Е. (к), Гранкин, Фабиньо, Дехтяренко, Луиз Фернандо, Фаюк (Ермоленко 61)
Главный тренер - Александр Горяинов
 
Комментируя поединок наставник харьковчан Александр Горяинов отметил: "Провелы неплохой спарринг, играли сегодня двумя составами, проверив двух возможных новичков.  Были у нас полумоменты, но, к сожалению, реализовать их не удалось.  По большому счету, мы еще не работали над завершением атакующих действий, это у нас еще впереди.  Поэтому, уверен, голы обязательно придут."
 
 
 
 
Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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