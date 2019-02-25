25.02.2019 12:19

Футбол. Харьковский Металлист 1925 сыграл вничью с Полесьем (ФОТО, ВИДЕО)

Первостоличники, еще не отрабатывавшие завершение атаки, не смогли реализовать полумоменты, но наставник желто-синих уверен в успехе.



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Минаєм . Металлист 1925 провел очередной контрольный товарищеский поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Соперником подопечных Александра Горяинова сьтало житомирское Полесье, которое сейчас делит первое и второе места группы "А" Второй лиги с ужгородским

Поединок проводился в рамках подготовки к продолжению Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги в поселке Копылы, Полтавской области. Игра завершилась безголевой ничьей.