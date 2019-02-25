Футбол. Харьковский Металлист 1925 сыграл вничью с Полесьем (ФОТО, ВИДЕО)
Первостоличники, еще не отрабатывавшие завершение атаки, не смогли реализовать полумоменты, но наставник желто-синих уверен в успехе.
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Металлист 1925 провел очередной контрольный товарищеский поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Соперником подопечных Александра Горяинова сьтало житомирское Полесье, которое сейчас делит первое и второе места группы "А" Второй лиги с ужгородским Минаєм.
Поединок проводился в рамках подготовки к продолжению Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги в поселке Копылы, Полтавской области. Игра завершилась безголевой ничьей.
Комментируя поединок наставник харьковчан Александр Горяинов отметил: "Провелы неплохой спарринг, играли сегодня двумя составами, проверив двух возможных новичков. Были у нас полумоменты, но, к сожалению, реализовать их не удалось. По большому счету, мы еще не работали над завершением атакующих действий, это у нас еще впереди. Поэтому, уверен, голы обязательно придут."