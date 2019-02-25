25.02.2019 12:47

Определились сильнейшие черлидерши Шевченковского, Индустриального и Киевского районов

Теперь известны все участники, которые схлестнутся на городских состязаний школьной лиги.



youtube.com

23 февраля прошли последние соревнования районного этапа школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки среди школьниц 8-11 классов. Команды Индустриального, Киевского и Шевченковского районов боролись за право участия в городском этапе школьных лиг по черлиденгу.

Всего было представлено 39 школ от районов. От Шевченковского района приняли участие команды учебных заведений: №6, №29, №45, №47, №89, №105, №109, №117, №131, №150, №159 и №132, от Киевского района - школы №5, №4, №1, №16, №9, №62, №55, №37, №107, №100, №36, №158, №134, №133, №172, №164, №96 и от Индустриального района - школы: №163, №40, №121, №113, №168, №157, №26, №85, №80 и №119.

По итогам проведенных соревнований первые места были распределены следующим образом:

Шевченковский район: I место - учебно-воспитательный комплекс №45,

Киевский район: I место - гимназия № 172,

Индустриальный район: I место - школа №26.

Подробно с результатами можно ознакомиться здесь.

В настоящее время уже определены команды-участницы , которые будут бороться за звание Чемпион школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки сезона 2018/2019:

Шевченковский район - учебно-воспитательный комплекс №45,

Киевский район - гимназия № 172,

Индустриальный район - школа №26,

Слободской район - гимназия №82,

Холодногорский район - школа № 136,

Московский район - школа №139,

Новобаварский район - школа №127,

Немышлянский район - специализированная школа № 73,

Основянский район - общеобразовательная школа №35.

Финальный этап соревнований среди команд-финалистов школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки, по окончании которого будет определен победитель сезона 2018/2019 состоится 20 апреля. Соревнования будут проходить в помещении СК «Звезда» по адресу ул. Динамовска