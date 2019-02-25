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25.02.2019  12:47   

Определились сильнейшие черлидерши Шевченковского, Индустриального и Киевского районов

Теперь известны все участники, которые схлестнутся на городских состязаний школьной лиги.


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23 февраля прошли последние соревнования районного этапа школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки среди школьниц 8-11 классов. Команды Индустриального, Киевского и Шевченковского районов боролись за право участия в городском этапе школьных лиг по черлиденгу.
 
Всего было представлено 39 школ от районов. От Шевченковского района приняли участие команды учебных заведений: №6, №29, №45, №47, №89, №105, №109, №117, №131, №150, №159 и №132, от Киевского района - школы №5, №4, №1, №16, №9, №62, №55, №37, №107, №100, №36, №158, №134, №133, №172, №164, №96 и от Индустриального района - школы: №163, №40, №121, №113, №168, №157, №26, №85, №80 и №119.
 
По итогам проведенных соревнований первые места были распределены следующим образом:
 
Шевченковский район: I место - учебно-воспитательный комплекс №45,
Киевский район: I место - гимназия № 172,
Индустриальный район: I место - школа №26.
Подробно с результатами можно ознакомиться здесь.
 
В настоящее время уже определены команды-участницы, которые будут бороться за звание Чемпион школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки сезона 2018/2019:
 
Шевченковский район - учебно-воспитательный комплекс №45,
Киевский район - гимназия № 172,
Индустриальный район - школа №26,
Слободской район - гимназия №82,
Холодногорский район - школа № 136,
Московский район - школа №139,
Новобаварский район - школа №127,
Немышлянский район - специализированная школа № 73,
Основянский район - общеобразовательная школа №35.
 
Финальный этап соревнований среди команд-финалистов школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки, по окончании которого будет определен победитель сезона 2018/2019 состоится 20 апреля. Соревнования будут проходить в помещении СК «Звезда» по адресу ул. Динамовска
Источник:   Харьковские спортивные школьные лиги
 Тэги:  черлидинг, группы поддержки, харьков
 
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