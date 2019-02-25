Главная Новости Спорт Харьковчанка привезла на родину золото из Беларуси
25.02.2019  19:19   

Харьковчанка привезла на родину золото из Беларуси

22 и 23 февраля в Минске состоялся международный турнир на призы президента Республики Беларусь по спортивному и боевому самбо.


://kharkivoda.gov.ua

Во время соревнований харьковские спортсмены завоевали золотую и бронзовую награды.

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 52 кг первое место заняла харьковчанка Анастасия Новикова. Она успешно дошла до финала, где победила одесситку Кристину Бондарь.

Обладателем бронзовой медали в боевом разделе самбо в весе до 68 кг стал Бачуки Багишвили.

Всего на данном турнире украинские самбисты завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  боевое самбо, харьков, спорт
 
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