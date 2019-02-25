25.02.2019 19:40

На ринге ХТЗ прошел отбор на юниорский чемпионат Европы (ФОТО)

С 19 по 24 февраля 2019 года в манеже харьковской КДЮСШ «ХТЗ» состоялся чемпионат Украины по боксу среди юниоров.



//kharkivoda.gov.ua

Чемпионат собрал около 300 юных боксеров изо всей Украины, а по его итогам общекомандный зачет выиграли хозяева ринга харьковчане, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионами стали:

- Даниил Дрыжак (весовая категория 44 - 46 кг), в финале победил Богдана Рогозного из Запорожской области;

- Никита Горбатенко (весовая категория до 70 кг), в финале одолел Игоря Шарова из Запорожской области;

- Матвей Ражба (весовая категория до 80 кг), в финале одолел Даниила Миняйло из Запорожской области;

- Лисеа Адлай Родригес (весовая категория до 52 кг), в финале победил другого харьковского боксера Дени Давтяна, который, соответственно, стал серебряным призером; кроме того, Родригес получил специальную награду как лучший боксер чемпионата;

- Вячеслав Бригаденко (весовая категория до 57 кг), второе место в этой категории занял также харьковчанин Семен Орлов.

Еще одну серебряную медаль завоевал Даниил Кочан, который в финале весовой категории до 75 кг уступил Егору Федосенко из Житомирской области.

Бронзовыми призерами стали: Руслан Цыкало (весовая категория 44 - 46кг) и Даниил Липовый (весовая категория до 80 кг).

«Эту команду можно назвать фантастической. Восемь человек были в финале и из них пять стали чемпионами. Мы считаем, что за данной командой будущее, и делаем прицел на Олимпийские игры 2024 года. Эта команда будет у нас под наблюдением. Спортсмены будут постоянно готовиться, и, я думаю, что мы о них еще услышим на большом ринге», - отметил президент Федерации бокса Харьковской области Леонид Задорожный.

Данный чемпионат стал одним из этапов подготовки сборной Украины к юниорскому чемпионату Европы, который в мае этого года состоится в Румынии.