На ринге ХТЗ прошел отбор на юниорский чемпионат Европы (ФОТО)

С 19 по 24 февраля 2019 года в манеже харьковской КДЮСШ «ХТЗ» состоялся чемпионат Украины по боксу среди юниоров.
Чемпионат собрал около 300 юных боксеров изо всей Украины, а по его итогам общекомандный зачет выиграли хозяева ринга харьковчане, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Чемпионами стали:
- Даниил Дрыжак (весовая категория 44 - 46 кг), в финале победил Богдана Рогозного из Запорожской области;
- Никита Горбатенко (весовая категория до 70 кг), в финале одолел Игоря Шарова из Запорожской области;
- Матвей Ражба (весовая категория до 80 кг), в финале одолел Даниила Миняйло из Запорожской области;
- Лисеа Адлай Родригес (весовая категория до 52 кг), в финале победил другого харьковского боксера Дени Давтяна, который, соответственно, стал серебряным призером; кроме того, Родригес получил специальную награду как лучший боксер чемпионата;
- Вячеслав Бригаденко (весовая категория до 57 кг), второе место в этой категории занял также харьковчанин Семен Орлов.
Еще одну серебряную медаль завоевал Даниил Кочан, который в финале весовой категории до 75 кг уступил Егору Федосенко из Житомирской области.
Бронзовыми призерами стали: Руслан Цыкало (весовая категория 44 - 46кг) и Даниил Липовый (весовая категория до 80 кг).
«Эту команду можно назвать фантастической. Восемь человек были в финале и из них пять стали чемпионами. Мы считаем, что за данной командой будущее, и делаем прицел на Олимпийские игры 2024 года. Эта команда будет у нас под наблюдением. Спортсмены будут постоянно готовиться, и, я думаю, что мы о них еще услышим на большом ринге», - отметил президент Федерации бокса Харьковской области Леонид Задорожный.
Данный чемпионат стал одним из этапов подготовки сборной Украины к юниорскому чемпионату Европы, который в мае этого года состоится в Румынии.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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