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26.02.2019  10:49   

Борьба. Харьковчанин - бронзовый призер международного турнира в Венгрии

Рейтинговые состязания по греко-римской борьбе «Гран-При Венгрии» проходил 23-24 февраля в городе Дьер.


//city.kharkov.ua
Харьковчанин Ярослав Фильчаков сражался в весовой категории до 82 кг. Сначала победил соперника из Венгрии, но в четвертьфинале уступил будущему серебярному призеру Райбеку Бисултанову из Дании. В борьбе за «бронзу» одолел соперников из Чехии и Ирана.  
 
По итогам турнира, Украина заняла третье место в общекомандном зачете. Первенство одержали венгры, а вторыми стали иранцы. На счету нашей сборной - две серебряные и две бронзовые медали. 
 
Ранее, в начале февраля 2019 года Ярослав стал чемпионом Украины, а в 2018 году   
Источник:   Городской совет
 Тэги:  борьба, бронзовый призер, харьков
 
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