26.02.2019 10:49

Борьба. Харьковчанин - бронзовый призер международного турнира в Венгрии

Рейтинговые состязания по греко-римской борьбе «Гран-При Венгрии» проходил 23-24 февраля в городе Дьер.



//city.kharkov.ua

Харьковчанин Ярослав Фильчаков сражался в весовой категории до 82 кг. Сначала победил соперника из Венгрии, но в четвертьфинале уступил будущему серебярному призеру Райбеку Бисултанову из Дании. В борьбе за «бронзу» одолел соперников из Чехии и Ирана.

По итогам турнира, Украина заняла третье место в общекомандном зачете. Первенство одержали венгры, а вторыми стали иранцы. На счету нашей сборной - две серебряные и две бронзовые медали.