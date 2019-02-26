26.02.2019 14:19

Харковчанин - в тройке сильнейших альпинистов мира (ФОТО, ВИДЕО)

Альпинист и ледолаз Валентин Сипавин стал бронзовым призером финального этапа Кубка Мира по ледолазанию, который проходил 22-24 февраля 2019 года в Денвере (США).



//alpclub.com.ua

Как сообщает АльпКлуб, харьковчанин Валентин Силавин еще раз подтвердил свое мастерство международного уровня и выполнил норматив Мастера спорта международного класса!

К сожалению, в Украине вид спорта "ледолазание" официально существовал полтора года, а теперь снова в стадии оформления...

Результаты финала Кубка Мира по ледолазанию:

1 GLATTHARD YANNICK SUI Top (7.53)

2 KUZOVLEV NIKOLAI RUS Top (8.04)

3 SYPAVIN VALENTYN UKR 7.192

4 PARK HEEYONG KOR 6.140

5 DENGIN ALEXEY RUS 6.140

6 KWON YOUNGHYE KOR 6.140

7 CLAIR NATHAN FRA 4.082