Главная Новости Спорт Харковчанин - в тройке сильнейших альпинистов мира (ФОТО, ВИДЕО)
26.02.2019  14:19   

Харковчанин - в тройке сильнейших альпинистов мира (ФОТО, ВИДЕО)

Альпинист и ледолаз Валентин Сипавин стал бронзовым призером финального этапа Кубка Мира по ледолазанию, который проходил 22-24 февраля 2019 года в Денвере (США).


//alpclub.com.ua
Как сообщает АльпКлуб, харьковчанин Валентин Силавин еще раз подтвердил свое мастерство международного уровня и выполнил норматив Мастера спорта международного класса!
 
К сожалению, в Украине вид спорта "ледолазание" официально существовал полтора года, а теперь снова в стадии оформления...
 
Результаты финала Кубка Мира по ледолазанию:
 
1 GLATTHARD YANNICK SUI Top (7.53)
2 KUZOVLEV NIKOLAI RUS Top (8.04)
3 SYPAVIN VALENTYN UKR 7.192
4 PARK HEEYONG KOR 6.140
5 DENGIN ALEXEY RUS 6.140
6 KWON YOUNGHYE KOR 6.140
7 CLAIR NATHAN FRA 4.082
 
 
 
Источник:   АльпКлуб
 Тэги:  альпинизм, бронзовый призер, харьков, кубок мира
 
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