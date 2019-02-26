В Харькове состоялся открытый чемпионат по мини-баскетболу (ФОТО)

Детский баскетбольный клуб «Юниор» завершил проведение первого открытого чемпионата по мини-баскетболу «JuniorCup».
Кроме финальной игры между командой Junior-2008 и командой клуба Восток (Лозовая) состоялся также «Матч будущих звезд», в котором приняли участие представители всех команд, игравших в турнире.
Финальным аккордом этого детского праздника стали конкурсы баскетбольных навыков и конкурс снайперов. Также было определено ценного игрока турнира.
Несмотря на то, кто сумел получить больше побед в турнире, а также на то, кто стал победителем тех или иных конкурсов, главная цель турнира достигнута.
Дети получили удовольствие от турнира, а значит теперь заряженные дополнительной мотивацией на покорение новых баскетбольных вершин.
Родители убедились в том, что в Первой столице все еще есть кому заниматься с детьми, привлекая их к спорту, отвлекая от пагубных соблазнов.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: