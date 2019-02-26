26.02.2019 18:18

В Харькове состоялся открытый чемпионат по мини-баскетболу (ФОТО)

Детский баскетбольный клуб «Юниор» завершил проведение первого открытого чемпионата по мини-баскетболу «JuniorCup».



://ukrbasket.net

Кроме финальной игры между командой Junior-2008 и командой клуба Восток (Лозовая) состоялся также «Матч будущих звезд», в котором приняли участие представители всех команд, игравших в турнире.

Финальным аккордом этого детского праздника стали конкурсы баскетбольных навыков и конкурс снайперов. Также было определено ценного игрока турнира.

Несмотря на то, кто сумел получить больше побед в турнире, а также на то, кто стал победителем тех или иных конкурсов, главная цель турнира достигнута.

Дети получили удовольствие от турнира, а значит теперь заряженные дополнительной мотивацией на покорение новых баскетбольных вершин.

Родители убедились в том, что в Первой столице все еще есть кому заниматься с детьми, привлекая их к спорту, отвлекая от пагубных соблазнов.