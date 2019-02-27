Харьковская шпажистка привезла из Италии серебряную медаль

Ксения Макарущенко в составе сборной Украины заняла второе место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов.
Соперницами по финалу стали шпажистки из Венгрии, которые выиграли встречу со счетом 45:38 и стали чемпионками. Украинкам досталось серебро.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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