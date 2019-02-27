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27.02.2019  17:49   

Лыжный спорт. Харьковские паралимпийцы триумфально выступили на чемпионате мира

Состязания прошли в канадском городе Принс Джордж.


//kharkivoda.gov.ua
Харьковские паралимпийцы завоевали 15 медалей, в том числе 6 золотых.
 
Участие в чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону принимали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения из 17 стран мира. По итогам соревнований Национальная паралимпийская сборная Украины заняла первое общекомандное место с результатом 9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей. Большой вклад в общий успех внесли харьковчане, которые завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую награду.
 
Победителями и призерами чемпионата мира стали:
 
- Людмила Ляшенко (поражение опорно-двигательного аппарата, класс стоячие) заняла первые места в нескольких соревнованиях биатлонистов, а именно: в индивидуальной гонке, спринте, на средней дистанции и в смешанной эстафете. Два серебра Людмила завоевала в лыжных гонках (спринт и средняя дистанция). 3-е место лыжница получила на длинной дистанции лыжных гонок.
 
- Оксана Шишкова (нарушение зрения) вместе со своим тренером-гайдом Виталием Казаковым завоевала первое место на средней дистанции лыжных гонок. Вторые места Оксана заняла на длинной дистанции и спринте в лыжных гонках, а также в спринте, индивидуальной гонке и на средней дистанции в биатлоне.
 
- Виталий Лукьяненко (нарушение зрения) вместе с тренером-гайдом Борисом Бабаром занял первое место в индивидуальной гонке (биатлон) и второе - на средней дистанции (биатлон).
Источник:   ХОГА
 Тэги:  паралимпийцы, триумф, харьков
 
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