Футбол. Завершаются предстартовые харьковские сборы Металлиста 1925 (ФОТО, ВИДЕО)

Впереди - турецкий этап подготовки первостоличников.
Одна из заключительных тренировок на харьковском сборе сегодня провела главная команда "Металлисту 1925".
Подопечные Александра Горяинова традиционно работали на поле НТЦ в Высоком и выполнили все то, что наставник от них требовал.
Занятия состояло из игровых упражнений и было довольно интересным и разнообразным.
В общем, сегодня в тренировке участвовали те футболисты, которые чере три дня отправятся в Турцию на заключительный сбор.
До отлета на средиземноморское побережье нашей команде осталось провести два тренировочных дня.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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давл.:
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