28.02.2019 10:19

Футбол. Завершаются предстартовые харьковские сборы Металлиста 1925 (ФОТО, ВИДЕО)

Впереди - турецкий этап подготовки первостоличников.



//metalist1925.com

Одна из заключительных тренировок на харьковском сборе сегодня провела главная команда "Металлисту 1925".

Подопечные Александра Горяинова традиционно работали на поле НТЦ в Высоком и выполнили все то, что наставник от них требовал.

Занятия состояло из игровых упражнений и было довольно интересным и разнообразным.

В общем, сегодня в тренировке участвовали те футболисты, которые чере три дня отправятся в Турцию на заключительный сбор.

До отлета на средиземноморское побережье нашей команде осталось провести два тренировочных дня.