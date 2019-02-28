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28.02.2019  15:41   

Заключительное фиаско харьковских хоккеистов

Состоялся поединок заключительного 40-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором встречались МХК Динамо и ХК Белый Барс.


//dynamo.kharkiv.ua
Поединок заключительного 40-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором встречались МХК Динамо и ХК Белый Барс сложился, увы не в пользу харьковских хоккеистов.
 
Хоккейное дерби завершилось со счетом 0:3 
 
МХК “Динамо” – ХК “Белый Барс” 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
 
Шайбы: 0:1 Бородай (Ружников – меньш.), 5:12. 0:2 Логач (Лесников, Куцевич – больш.), 16:41. 0:3 Бородай (Ружников, Панченко), 40:42.
 
МХК Динамо: Гурко (Мамедов); Фирсов – Скрипец, Шматько – Поддубный, Наливайко – Бабчук, Друбецкой – Лисин; Чердак (К) – Максименко (А) – Олейник (А), Худяков – Праведный – Геворкян, Халин – Сиротенко – Пойманов, Колядинский – Гайдамака.
 
Белый Барс: Кучер (Качула); Логач – Ядловский (А), Васильев – Таран (К), Гребеник – Грицюк, Гриценко – Гордейчук; Куцевич (А) – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Арабов – Дурдыев – Панов, Симчук, Ромахин.
 
Но у харьковчан еще есть еще шанс на реванш. 
 
Впереди новая баталия против Белого Барса. 
 
Комнады-соседи по турнирной таблице (Белый Барс - на 4-й, а Динамо - на 5-й позиции) встретятся уже в рамках 1/4 финала плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч 3 марта. 
Источник:   Сайт МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков
 
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