28.02.2019 16:56

Пока Шахтер подписывает бразильских новичков, харьковский Металлист старается не упустить местные «юные дарования» (ВИДЕО)

ФК «Металлист 1925» заключил соглашение с капитаном молодежной команды нашего клуба Кириллом Ермошенко.



://metalist1925

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Металлист 1925» заключил соглашение с капитаном молодежной команды Кириллом Ермошенко», - говорится в сообщении.

Ермошенко играет на позиции полузащитника.

Он воспитанник классического харьковского футбола, а именно ДЮСШ-8 (первый тренер - Андрей Омельчук).

В Чемпионате ДЮФЛУ играл за «Восток» (тренер - Алексей Авраменко) и «Металлист» (тренер - Владимир Линке).

Всего в ДЮФЛУ провел 44 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами.

На профессиональном уровне Ермошенко дебютировал 10 апреля 2016 за «Металлист» U-19, за который в целом провел три поединка.