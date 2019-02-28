Главная Новости Спорт Пока Шахтер подписывает бразильских новичков, харьковский Металлист старается не упустить местные «юные дарования» (ВИДЕО)
28.02.2019  16:56   

Пока Шахтер подписывает бразильских новичков, харьковский Металлист старается не упустить местные «юные дарования» (ВИДЕО)

ФК «Металлист 1925» заключил соглашение с капитаном молодежной команды нашего клуба Кириллом Ермошенко.


://metalist1925

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Металлист 1925» заключил соглашение с капитаном молодежной команды Кириллом Ермошенко», - говорится в сообщении.

Ермошенко играет на позиции полузащитника. 

Он воспитанник классического харьковского футбола, а именно ДЮСШ-8 (первый тренер - Андрей Омельчук). 

В Чемпионате ДЮФЛУ играл за «Восток» (тренер - Алексей Авраменко) и «Металлист» (тренер - Владимир Линке). 

Всего в ДЮФЛУ провел 44 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами.

На профессиональном уровне Ермошенко дебютировал 10 апреля 2016 за «Металлист» U-19, за который в целом провел три поединка.

 

Источник:   ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, профессионал, защитник, трансфер
 
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