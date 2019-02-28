Пока Шахтер подписывает бразильских новичков, харьковский Металлист старается не упустить местные «юные дарования» (ВИДЕО)

ФК «Металлист 1925» заключил соглашение с капитаном молодежной команды нашего клуба Кириллом Ермошенко.
Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Металлист 1925» заключил соглашение с капитаном молодежной команды Кириллом Ермошенко», - говорится в сообщении.
Ермошенко играет на позиции полузащитника.
Он воспитанник классического харьковского футбола, а именно ДЮСШ-8 (первый тренер - Андрей Омельчук).
В Чемпионате ДЮФЛУ играл за «Восток» (тренер - Алексей Авраменко) и «Металлист» (тренер - Владимир Линке).
Всего в ДЮФЛУ провел 44 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами.
На профессиональном уровне Ермошенко дебютировал 10 апреля 2016 за «Металлист» U-19, за который в целом провел три поединка.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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