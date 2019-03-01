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01.03.2019  11:23   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 не смог расколоть Кремень (ВИДЕО)

Первостоличная команда провела очередной контрольный поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.


//metalist1925.com
Металлист 1925 провел очередной контрольный поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. 
 
Соперником подопечных Александра Горяинова стал кременчугский Кремень, который сейчас занимает первое место в группе "Б" второй лиги. 
 
Команды сыграли на поле с искусственным покрытием НТВ в поселке Высокий. 
 
Клубы в прошлом провели два очных поединка. Они принесли две победы харьковской команде. Год назад харьковчане минимально 1: 0 победили на "Кремень-Арене", а уже летом 2018-го со счетом 3: 0 одолели своих оппонентов на НТЦ в Высоком. 
 
На этот  раз удача отвернулась с желто-синих. Они уступили 1:2.
 
"Металлист 1925" (футболки желтые, 1 тайм): Каневцев, Жук, Цвиренко, Жданов, Мельничук, Гранкин, Луиз Фернандо, Калюжный, Ямполь, Синица, Давыдов (к) 
 
"Металлист 1925" (футболки желтые, 2 тайм): Дьяков, Коваленко И., Поспелов, Сидоренко Дм., Кравченко, Ралюченко, Романов, Коваленко Е. (к), Дехтяренко (Ермошенко 73), Фабиньо, Фаюка 
 
Главный тренер - Александр Горяинов 
 
"Кремень" (футболки синие):Котляров (Олейник 46), Бычков (Малиновский 46), Энтин, Ченбай (к), Волкодав (Нестеренко 46), Сафонов, Пискун (Степанчук 46), Масалов (Серденюк 44), Мурашов, Аверьянов (Куц 61), Черний (Локтионов 46) 
 
Главный тренер - Игорь Столовицкий 
 
Голы: Синица 44, с пенальти - Черний 10 Степанчук 60 
 
Предупреждения: Мельничук 23 - Сафонов 79 
 
Удаление: Дехтяренко 73 (неспортивное поведение) - Масалов 44 (неспортивное поведение) 
 
Металлист 1925 - Кремень  - 1: 2
 
Главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов поделился впечатлениями от заключительного контрольного поединка своей команды на харьковском учебно-тренировочном сборе: 
 
- Мы довольны. Не выиграли, но ничего страшного в этом не вижу. Пока мы не смотрим на результат, пробуем различные сочетания игроков, ищем варианты. Кто на каких позициях будет лучше выглядеть, тот и будет играть. По большому счету, я доволен спаррингами, а игрой в них процентов на 50. В поражении сегодня я ничего страшного не вижу ... погодные условия не очень способствовали качественному футболу и задачи наигрывать завершения атакующих действий не стоял. Уже в Турции будем работать над этим, пока же не вижу в этом проблемы.
 
Источник:   Официальный сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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