01.03.2019 11:23

Футбол. Харьковский Металлист 1925 не смог расколоть Кремень (ВИДЕО)

Первостоличная команда провела очередной контрольный поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.



//metalist1925.com

Металлист 1925 провел очередной контрольный поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Соперником подопечных Александра Горяинова стал кременчугский Кремень, который сейчас занимает первое место в группе "Б" второй лиги.

Команды сыграли на поле с искусственным покрытием НТВ в поселке Высокий.

Клубы в прошлом провели два очных поединка. Они принесли две победы харьковской команде. Год назад харьковчане минимально 1: 0 победили на "Кремень-Арене", а уже летом 2018-го со счетом 3: 0 одолели своих оппонентов на НТЦ в Высоком.

На этот раз удача отвернулась с желто-синих. Они уступили 1:2.

"Металлист 1925" (футболки желтые, 1 тайм): Каневцев, Жук, Цвиренко, Жданов, Мельничук, Гранкин, Луиз Фернандо, Калюжный, Ямполь, Синица, Давыдов (к)

"Металлист 1925" (футболки желтые, 2 тайм): Дьяков, Коваленко И., Поспелов, Сидоренко Дм., Кравченко, Ралюченко, Романов, Коваленко Е. (к), Дехтяренко (Ермошенко 73), Фабиньо, Фаюка

Главный тренер - Александр Горяинов

"Кремень" (футболки синие):Котляров (Олейник 46), Бычков (Малиновский 46), Энтин, Ченбай (к), Волкодав (Нестеренко 46), Сафонов, Пискун (Степанчук 46), Масалов (Серденюк 44), Мурашов, Аверьянов (Куц 61), Черний (Локтионов 46)

Главный тренер - Игорь Столовицкий

Голы: Синица 44, с пенальти - Черний 10 Степанчук 60

Предупреждения: Мельничук 23 - Сафонов 79

Удаление: Дехтяренко 73 (неспортивное поведение) - Масалов 44 (неспортивное поведение)

Металлист 1925 - Кремень - 1: 2

Главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов поделился впечатлениями от заключительного контрольного поединка своей команды на харьковском учебно-тренировочном сборе:

- Мы довольны. Не выиграли, но ничего страшного в этом не вижу. Пока мы не смотрим на результат, пробуем различные сочетания игроков, ищем варианты. Кто на каких позициях будет лучше выглядеть, тот и будет играть. По большому счету, я доволен спаррингами, а игрой в них процентов на 50. В поражении сегодня я ничего страшного не вижу ... погодные условия не очень способствовали качественному футболу и задачи наигрывать завершения атакующих действий не стоял. Уже в Турции будем работать над этим, пока же не вижу в этом проблемы.