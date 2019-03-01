Футбол. Харьковский Металлист 1925 не смог расколоть Кремень (ВИДЕО)
Первостоличная команда провела очередной контрольный поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.
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Металлист 1925 провел очередной контрольный поединок в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.
Соперником подопечных Александра Горяинова стал кременчугский Кремень, который сейчас занимает первое место в группе "Б" второй лиги.
Команды сыграли на поле с искусственным покрытием НТВ в поселке Высокий.
Клубы в прошлом провели два очных поединка. Они принесли две победы харьковской команде. Год назад харьковчане минимально 1: 0 победили на "Кремень-Арене", а уже летом 2018-го со счетом 3: 0 одолели своих оппонентов на НТЦ в Высоком.
На этот раз удача отвернулась с желто-синих. Они уступили 1:2.
Главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов поделился впечатлениями от заключительного контрольного поединка своей команды на харьковском учебно-тренировочном сборе:
- Мы довольны. Не выиграли, но ничего страшного в этом не вижу. Пока мы не смотрим на результат, пробуем различные сочетания игроков, ищем варианты. Кто на каких позициях будет лучше выглядеть, тот и будет играть. По большому счету, я доволен спаррингами, а игрой в них процентов на 50. В поражении сегодня я ничего страшного не вижу ... погодные условия не очень способствовали качественному футболу и задачи наигрывать завершения атакующих действий не стоял. Уже в Турции будем работать над этим, пока же не вижу в этом проблемы.