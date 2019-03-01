01.03.2019 11:54

Баскетбол. Харьковский Политехник победил Химик на выезде (ВИДЕО)

Харьковский баскетбольный клуб Политехник в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги впервые в этом сезоне одолел южненский Химик.



//bcap.kh.ua

Подопечные Владимира Коваля всю игру боролись на равных с соперником, однако победную разницу во встрече добыл разыгрывающий харьковчан Джаван Дэвис, который реализовал сразу восемь трехочковых по ходу матча, большая часть из которых пришлась на вторую половину.

Лидер сезона потерпел сенсационное домашнее поражение, проиграв матч со счетом 87:92. Следующий матч южненцев состоится в субботу 2 марта дома против Днепра - это будет игра за первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Украины, Суперлига Пари-Матч

28 февраля

Химик - Политехник 87:92 (24:21, 20:24, 22:25, 21:22)