Баскетбол. Харьковский Политехник победил Химик на выезде (ВИДЕО)

Харьковский баскетбольный клуб Политехник в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги впервые в этом сезоне одолел южненский Химик.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: