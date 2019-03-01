Главная Новости Спорт Баскетбол. Харьковский Политехник победил Химик на выезде (ВИДЕО)
01.03.2019  11:54   

Баскетбол. Харьковский Политехник победил Химик на выезде (ВИДЕО)

Харьковский баскетбольный клуб Политехник в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги впервые в этом сезоне одолел южненский Химик.


//bcap.kh.ua
Подопечные Владимира Коваля всю игру боролись на равных с соперником, однако победную разницу во встрече добыл разыгрывающий харьковчан Джаван Дэвис, который реализовал сразу восемь трехочковых по ходу матча, большая часть из которых пришлась на вторую половину.
 
Лидер сезона потерпел сенсационное домашнее поражение, проиграв матч со счетом 87:92. Следующий матч южненцев состоится в субботу 2 марта дома против Днепра - это будет игра за первое место в турнирной таблице.
 
Чемпионат Украины, Суперлига Пари-Матч
28 февраля
 
Химик - Политехник 87:92 (24:21, 20:24, 22:25, 21:22)
 
Источник:   Официальный сайт БК Политехник
 Тэги:  баскетбол, победа политехника, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.02 Спорт В Харькове состоялся открытый чемпионат по мини-баскетболу (ФОТО) 18.02 Спорт Баскетбол. Харьковский Политехник смог спасти матч и обыграть Николаев (ВИДЕО) 14.02 Спорт Лидеры продолжают прятаться: харьковский БК Политехник не дожал запорожан (ВИДЕО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел выездной прием в университете сельского хозяйства
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 