Харьковчанин помог национальной киберспортивной команде пробиться в полуфинал международных соревнований

Украинский коллектив «NAVI» вышел победителем из четвертьфинального противостояния международных соревнований по «Counter-Strike» - «IEM Katowice Major»
В четвертьфинале игроки «NAVI»,. за которую выступает харьковчанин Даниил Тесленко, встретились с «FaZe Clan» и преодолели европейский коллектив со счетом 2: 0.
Лучшими в составе Украинской стал Денис Шарипов с показателем 46 убийств и 27 смертей (1,49 рейтинг), Егор Васильев - 41/28 (1,25) и Даниил Тесленко - 28/32 (1,05).
Отмечено, что в полуфинале «IEM Katowice 2019» «NAVI» встретится с финским коллективом «ENCE». Матч начнется 2 марта и пройдет в формате «best of 3».
Заметим, что в «IEM Katowice Major» соревнуются 24 команды, которые разыгрывают 1 млн долл.
Украинская команда за выход в 1/2 уже гарантировала себе 70 тыс. долл.
Как сообщал УНН , «NAVI» выигрывали мировые соревнования «Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike: Global Offensive».
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