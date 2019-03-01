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01.03.2019  19:40   

Харьковчанин помог национальной киберспортивной команде пробиться в полуфинал международных соревнований

Украинский коллектив «NAVI» вышел победителем из четвертьфинального противостояния международных соревнований по «Counter-Strike» - «IEM Katowice Major»


://unn.com.ua

В четвертьфинале игроки «NAVI»,. за которую выступает харьковчанин Даниил Тесленко, встретились с «FaZe Clan» и преодолели европейский коллектив со счетом 2: 0.

Лучшими в составе Украинской стал Денис Шарипов с показателем 46 убийств и 27 смертей (1,49 рейтинг), Егор Васильев - 41/28 (1,25) и Даниил Тесленко - 28/32 (1,05).

Отмечено, что в полуфинале «IEM Katowice 2019» «NAVI» встретится с финским коллективом «ENCE». Матч начнется 2 марта и пройдет в формате «best of 3».

Заметим, что в «IEM Katowice Major» соревнуются 24 команды, которые разыгрывают 1 млн долл. 

Украинская команда за выход в 1/2 уже гарантировала себе 70 тыс. долл.

Как сообщал УНН , «NAVI» выигрывали мировые соревнования «Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike: Global Offensive». 

Источник:   УНН
 Тэги:  киберспорт, харьков, победа
 
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