04.03.2019 12:21

Харьковские синхронистки выиграли этап мировой серии во Франции

Девушки обошли титулованных соперниц из Японии и Испании



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Харьковские синхронистки выиграли этап мировой серии во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Соревнования проходили 3 марта в Париже. За выступление с вольной программой украинский дуэт получил 91,63 балла и стал обладателем первого места. Такой показатель позволил Владиславе и Марине Алексеевым обойти титулованных соперниц из Японии и Испании.