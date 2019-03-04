Девушки обошли титулованных соперниц из Японии и Испании
Харьковские синхронистки выиграли этап мировой серии во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Соревнования проходили 3 марта в Париже. За выступление с вольной программой украинский дуэт получил 91,63 балла и стал обладателем первого места. Такой показатель позволил Владиславе и Марине Алексеевым обойти титулованных соперниц из Японии и Испании.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: