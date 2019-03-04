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04.03.2019  12:21   

Харьковские синхронистки выиграли этап мировой серии во Франции

Девушки обошли титулованных соперниц из Японии и Испании


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Харьковские синхронистки выиграли этап мировой серии во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Соревнования проходили 3 марта в Париже. За выступление с вольной программой украинский дуэт получил 91,63 балла и стал обладателем первого места. Такой показатель позволил Владиславе и Марине Алексеевым обойти титулованных соперниц из Японии и Испании.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  плавание, синхрон, харьков, победа, этап, серия, мира
 
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