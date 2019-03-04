Хоккей: охота на Белого Барса закончилась неудачей (ВИДЕО)

04.03.2019 12:31

Состоялся первый поединок 1/4 плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари Матч, в котором встречались харьковское Динамо и Белый Барс.

В начале второй двадцатиминутки гости сумели забросить шайбу в ворота Мамедова, однако судья в этом эпизоде увидел, что шайба была забита коньком. В прочем, несколькими минутами позже им удалось это сделать уже по правилам и при чем дважды. Сначала Артем Гребеник открыл счет, а затем Богдан Арабов удвоил преимущество.

На старте третьего периода “Динамо” сумела пробить Кучера, однако шайба залетела в ворота от конька Даниила Скрипца. Больше шайб в этом матче заброшено не было. “Белый Барс” добыл первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари Матч.

МХК “Динамо” – ХК “Белый Барс” 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гребеник (Панченко, Бородай), 30:10, 0:2 Арабов (Печерских), 30:25,

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов – Скрипец, Поддубный – Лисин, Наливайко – Бабчук, Шматько – Друбецкой; Чердак (К) – Максименко (А) – Олейник (А), Худяков – Праведный – Геворкян, Халин – Сиротенко – Пойманов, Колядинский – Гайдамака.

Белый Барс: Кучер (Качула); Логач – Ядловский (А), Васильев – Таран (К), Гребеник – Грицюк, Гриценко – ; Куцевич (А) – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Печерских – Дурдыев – Арабов, Симчук.

Голкипер МХК “Динамо” Тимур Мамедов прокомментировал результат первого четвертьфинального поединка УХЛ – Пари-Матч между харьковской командой и белоцерковским “Белым Барсом”.

“Во-первых, у противников было много моментов. Где-то партнеры подчищали какие-то грехи и помогали. Но на самом деле, сегодня была первая игра, тяжело. Но в душе, морально, нам помогали болельщики, которые пришли нас поддержать.

Серия еще не завершена, так что в следующих матчах будем биться до конца и показывать на все 100% свои возможности. Да, к сожалению, не смогли сегодня забить. У нас были хорошие моменты. Будем над этим работать, отрабатывать на завтрашней тренировке.

По поводу пропущенных шайб скажу,что где-то я не отбил вовремя, где-то рядом не оказалось защитников. Соперники воспользовались нашими грубыми ошибками и забросили две быстрые шайбы“, – рассказал Мамедов.