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04.03.2019  12:31   

Хоккей: охота на Белого Барса закончилась неудачей (ВИДЕО)

Состоялся первый поединок 1/4 плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари Матч, в котором встречались харьковское Динамо и Белый Барс.


//dynamo.kharkiv.ua
В начале второй двадцатиминутки гости сумели забросить шайбу в ворота Мамедова, однако судья в этом эпизоде увидел, что шайба была забита коньком. В прочем, несколькими минутами позже им удалось это сделать уже по правилам и при чем дважды. Сначала Артем Гребеник открыл счет, а затем Богдан Арабов удвоил преимущество.
 
На старте третьего периода “Динамо” сумела пробить Кучера, однако шайба залетела в ворота от конька Даниила Скрипца. Больше шайб в этом матче заброшено не было. “Белый Барс” добыл первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари Матч.
 
МХК “Динамо” – ХК “Белый Барс” 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
 
Шайбы: 0:1 Гребеник (Панченко, Бородай), 30:10, 0:2 Арабов (Печерских), 30:25,
 
МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов – Скрипец, Поддубный – Лисин, Наливайко – Бабчук, Шматько – Друбецкой; Чердак (К) – Максименко (А) – Олейник (А), Худяков – Праведный – Геворкян, Халин – Сиротенко – Пойманов, Колядинский – Гайдамака.
 
Белый Барс: Кучер (Качула); Логач – Ядловский (А), Васильев – Таран (К), Гребеник – Грицюк, Гриценко – ; Куцевич (А) – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Печерских – Дурдыев – Арабов, Симчук.
 
Голкипер МХК “Динамо” Тимур Мамедов прокомментировал результат первого четвертьфинального поединка УХЛ – Пари-Матч между харьковской командой и белоцерковским “Белым Барсом”.
 
“Во-первых, у противников было много моментов. Где-то партнеры подчищали какие-то грехи и помогали. Но на самом деле, сегодня была первая игра, тяжело. Но в душе, морально, нам помогали болельщики, которые пришли нас поддержать.
 
Серия еще не завершена, так что в следующих матчах будем биться до конца и показывать на все 100% свои возможности. Да, к сожалению, не смогли сегодня забить. У нас были хорошие моменты. Будем над этим работать, отрабатывать на завтрашней тренировке.
 
По поводу пропущенных шайб скажу,что где-то я не отбил вовремя, где-то рядом не оказалось защитников. Соперники воспользовались нашими грубыми ошибками и забросили две быстрые шайбы“, – рассказал Мамедов.
 
Главный тренер “Белого Барса” Константин Буценко рассказал о победе своей команды над МХК “Динамо” в рамках 1/4 финала плей-офф УХЛ – Пари-Матч.
 
“Эта игра была достойна плей-офф. Может где-то у поединка были небольшие скорости, игра была больше нервной, тягостной. Да, были незасчитаные голы, но мы полностью доверяем судейскому корпусу и их решениям.
 
Я думаю, что зрителям понравилась сегодняшняя игра, потому что было напряжение на протяжении всех 60 минут. Хочется сказать спасибо команде из Харькова, потому что это команда добротная и сильная. Сейчас тут играют опытные игроки, которые успели много где поиграть.
 
К тому же хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые приехали сегодня в Харьков, чтобы нас поддержать. Ребята очень положительно отреагировали на фанов, когда увидели их на трибунах. Мы не хотели их расстраивать.
 
Сейчас будем возвращаться домой и готовится к будущим матчам. Сейчас мы не строим каких-то планов, мы очень много работаем и впереди нам также предстоит еще очень много работы. У нас есть тренировка, а потом будет игра. Сейчас самое главное немного отдохнуть и готовится ко второй четвертьфинальной игре“, – прокомментировал Константин Леонидович.
 
Ранее своими впечатлениями от игры поделился вратарь МХК “Динамо” Тимур Мамедов.
 
Следующий поединок команды проведут в Белой Церкви 6 марта, начало встречи в 18:45.
Источник:   Сайт МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков
 
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