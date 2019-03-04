04.03.2019 14:55

Харьковский чемпион помог подняться украинской сборной на пьедестал в Турции

Украинские лучники стали бронзовыми призерами чемпионата Европы



Фото: Виктор Рубан, atn.ua

На чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении в Турции украинцы завоевали две золотые медали, три серебренные и одну бронзовую

В общем зачете украинская команда заняла третье командное место, сообщает «Sportarena».

Чемпионами Европы стали юниоры Иван Кожокарь и Жанна Наумова. Серебро в активе мужской команды, в составе которой были Юрий Гавелко, Владислав Лисняк и Виктор Рубан.

Серебро завоевали юниорки в составе Александры Кукурузяк, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало.

Бронзу взяла женская команда, за которую принимали участие Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченникова.