Харьковский чемпион помог подняться украинской сборной на пьедестал в Турции

Украинские лучники стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
На чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении в Турции украинцы завоевали две золотые медали, три серебренные и одну бронзовую
В общем зачете украинская команда заняла третье командное место, сообщает «Sportarena».
Чемпионами Европы стали юниоры Иван Кожокарь и Жанна Наумова. Серебро в активе мужской команды, в составе которой были Юрий Гавелко, Владислав Лисняк и Виктор Рубан.
Серебро завоевали юниорки в составе Александры Кукурузяк, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало.
Бронзу взяла женская команда, за которую принимали участие Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченникова.
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