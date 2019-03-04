04.03.2019 15:49

Баскетбол. Харьковчане не дожали одесситов на генеральной репетиции перед Финалом четырех (ВИДЕО)

Удачно стартовав, Политехник не одолел южан.



//bcap.kh.ua

В баскетбольном сезоне 2018-2019 годов «Политехник» уже обыгрывал команду «Одесса» на ее площадке, но правда дважды проиграл дома. В этот раз «политехники» рассчитывали на успех, особенно после победы над лидером чемпионата БК «Химик», который в итоге сегодня утратил свое звание, уступив его «Днепру».

Имея в составе двух новых легионеров, «Одесса» на игру с «Политехником» смогла выставить лишь одного Девина Мартина, другой же Брюс Мейси ждет пересылки разрешительных документов на участие в украинском чемпионате.

Харьковчане с первых атак вырвались вперед 0:4, но тут же получили в ответ десять очков от «одесситов», и «политехникам» оставшееся время первой четверти пришлось догонять соперника 24:21.

Получив много фолов в стартовой четверти, харьковские баскетболисты вынуждены были играть аккуратнее до конца игры. В середине второй четверти «Политех» смог сократить счет и выйти минимально вперед. Уже хозяева вынуждены были догонять своего соперника. В этом матче в связи с болезнью не пошла игра у Грэма и его максимально эффективно должен был заменить Станислав Завадский, который в итоге провел один из лучших матчей за харьковский клуб, набрав 20 очков. Как обычно, яркую игру на площадке показал ТиДжей Кромер, забивая с разных дистанций и ведя команду вперед (22 очка). По набору очков команды разошлись миром во второй четверти 18:18, по сумме двух периодов 42:39.

После большого перерыва харьковские баскетболисты уже ко второй минуте третьей десятиминутке сравняли счет и команды весь период шли на равных, закончив его со счетом 59:60.

В середине заключительного периода «Политехник» пропустил рывок от «одесситов» 75:66. Как не старались харьковчане ликвидировать это отставание, но ранее было отдано слишком много сил и команда не смогла сделать успешный камбэк. Итог игры 82:76.

Уже через неделю, 9 марта, «Политехник» и «Одесса» встретятся снова, но уже в рамках «Финала четырех» Кубка Украины по баскетболу.