Харьковчанка остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы

Харьковская атлетка Екатерина Табашник только по очередности попыток заняла четвертое место в прыжках в высоту среди женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении и вошла в пятерку лучших
Чемпионат Европы прошел в Глазго, Великобритания.
На данном чемпионате Харьковскую в составе сборной Украины представляли две спортсменки. Марине Килипко в прыжках с шестом пришлось из-за травмы сняться с соревнований еще в квалификации. В свою очередь в прыжках в высоту Екатерина Табашник преодолела с третьей попытки 1,97 м, и заняла четвертое место.
Айрин Пальшите из Литвы, которая получила бронзовую медаль, харьковская легкоатлетка уступила лишь по попыткам.
Киевлянка Юлия Левченко с результатом 1,99 м заняла второе место, а победила в прыжках в высоту росиянка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом (2,01 м).
Всего на данном чемпионате Европы сборная Украины завоевала две серебряные и три бронзовые медали.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: