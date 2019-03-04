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04.03.2019  17:19   

Харьковчанка остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы

Харьковская атлетка Екатерина Табашник только по очередности попыток заняла четвертое место в прыжках в высоту среди женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении и вошла в пятерку лучших


://sportarena.com

Чемпионат Европы прошел в Глазго, Великобритания.

На данном чемпионате Харьковскую в составе сборной Украины представляли две спортсменки. Марине Килипко в прыжках с шестом пришлось из-за травмы сняться с соревнований еще в квалификации. В свою очередь в прыжках в высоту Екатерина Табашник преодолела с третьей попытки 1,97 м, и заняла четвертое место.

 Айрин Пальшите из Литвы, которая получила бронзовую медаль, харьковская легкоатлетка уступила лишь по попыткам.

Киевлянка Юлия Левченко с результатом 1,99 м заняла второе место, а победила в прыжках в высоту росиянка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом (2,01 м).

 Всего на данном чемпионате Европы сборная Украины завоевала две серебряные и три бронзовые медали.

Источник:   sportarena
 Тэги:  атлетка, харьков, прыжки в высоту, пьедестал, чемпионат европы
 
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