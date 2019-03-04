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04.03.2019  18:19   

Футбол. Металлист 1925 - турецкие сборы харьковчан (ВИДЕО)

Футболисты проводят двухнедельную подготовку и товарищеские матчи.


metalist1925.com
Ночью 2 марта Харьковский футбольний клуб Металлист 1925 взял курс на Турцию, где проведет следующие две недели подготовки к весенней части Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги.  Команда будет базироваться в  городке Сиде.
 
 В Анталию Александр Горяинов взял следующих футболистов:
 
 Вратари: Денис Сидоренко, Даниил Каневцев и Денис Дьяков.
 
 Защитники: Дмитрий Сидоренко, Вадим Жук, Иван Коваленко, Владислав Кравченко, Назар Мельничук, Максим Цвиренко, Александр Жданов и Дмитрий Поспелов.
 
 Полузащитник Ярослав Ямполь, Олег Синица, Михаил Стороженко, Ярослав Дехтяренко, Кирилл Ермошенко, Дмитрий Гранкин, Сергей Романов, Иван Калюжный, Егор Чегурко, Луиз Фернандо, Андрей Ралюченко, Егор Коваленко и Фабиньо.
 
 Нападающие: Максим Ермоленко, Сергей Давыдов и Андрей Фаюка.
 
Сегодня - первый товарищеский матч - с  датским Норресандбю. 
 
Источник:   Официальный сайт Металлиста 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, турция, сборы
 
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