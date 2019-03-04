Футбол. Металлист 1925 - турецкие сборы харьковчан (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 4 марта Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 марта На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.