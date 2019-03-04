Футбол. Металлист 1925 - турецкие сборы харьковчан (ВИДЕО)

Футболисты проводят двухнедельную подготовку и товарищеские матчи.
metalist1925.com
Ночью 2 марта Харьковский футбольний клуб Металлист 1925 взял курс на Турцию, где проведет следующие две недели подготовки к весенней части Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. Команда будет базироваться в городке Сиде.
В Анталию Александр Горяинов взял следующих футболистов:
Вратари: Денис Сидоренко, Даниил Каневцев и Денис Дьяков.
Защитники: Дмитрий Сидоренко, Вадим Жук, Иван Коваленко, Владислав Кравченко, Назар Мельничук, Максим Цвиренко, Александр Жданов и Дмитрий Поспелов.
Полузащитник Ярослав Ямполь, Олег Синица, Михаил Стороженко, Ярослав Дехтяренко, Кирилл Ермошенко, Дмитрий Гранкин, Сергей Романов, Иван Калюжный, Егор Чегурко, Луиз Фернандо, Андрей Ралюченко, Егор Коваленко и Фабиньо.
Нападающие: Максим Ермоленко, Сергей Давыдов и Андрей Фаюка.
Сегодня - первый товарищеский матч - с датским Норресандбю.