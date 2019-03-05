Харьковчанки уверенно стартуют на теннисном турнире с призовым фондом 9 млн долл.

Представительницы харьковской школы тенниса составят костяк украинской команды в основной сетке турнира в Индиан – Уелс (США)
С основной сетки турнира WTA Premier Mandatory «BNP Paribas Open» в Индиан-Уэллс (США) стартуют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Ястремская
Екатерина Козлова провела стартовый поединок квалификации на турнире.
Уроженка Николаева, имея 20 номер, посева в двух сетах разобралась с обладательницей «вайлд кард» Эшли Кратцера (216 в мире) - 6: 4, 6: 1.
На победу Козлова потратила 76 минут.
В следующем раунде отбора на Козлову ожидает матч с 2-й сеяной, 79 ракеткой мира испанкой Сарре Соррибес-Тормо.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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