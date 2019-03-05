05.03.2019 08:44

Харьковчанки уверенно стартуют на теннисном турнире с призовым фондом 9 млн долл.

Представительницы харьковской школы тенниса составят костяк украинской команды в основной сетке турнира в Индиан – Уелс (США)



://svitolina.com

С основной сетки турнира WTA Premier Mandatory «BNP Paribas Open» в Индиан-Уэллс (США) стартуют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Ястремская

Екатерина Козлова провела стартовый поединок квалификации на турнире.

Уроженка Николаева, имея 20 номер, посева в двух сетах разобралась с обладательницей «вайлд кард» Эшли Кратцера (216 в мире) - 6: 4, 6: 1.

На победу Козлова потратила 76 минут.

В следующем раунде отбора на Козлову ожидает матч с 2-й сеяной, 79 ракеткой мира испанкой Сарре Соррибес-Тормо.