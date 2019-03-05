Главная Новости Спорт Харьковчанки уверенно стартуют на теннисном турнире с призовым фондом 9 млн долл.
05.03.2019  08:44   

Харьковчанки уверенно стартуют на теннисном турнире с призовым фондом 9 млн долл.

Представительницы харьковской школы тенниса составят костяк украинской команды в основной сетке турнира в Индиан – Уелс (США)


://svitolina.com

С основной сетки турнира WTA Premier Mandatory «BNP Paribas Open» в Индиан-Уэллс (США) стартуют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Ястремская  

Екатерина Козлова провела стартовый поединок квалификации на турнире.

Уроженка Николаева, имея 20 номер, посева в двух сетах разобралась с обладательницей «вайлд кард» Эшли Кратцера (216 в мире) - 6: 4, 6: 1.

На победу Козлова потратила 76 минут.

В следующем раунде отбора на Козлову ожидает матч с 2-й сеяной, 79 ракеткой мира испанкой Сарре Соррибес-Тормо.

Источник:   УНН
 Тэги:  теннис, спорт, харьков, школа, сша, турнир, призовой
 
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