05.03.2019 12:31

Харьковчанка стала серебряным призером чемпионата мира по велотреку

Харьковчанка Елена Старикова принесла сборной Украины первую с 2008 года награду на чемпионате мира по велотреку.



// city.kharkov.ua

Чемпионат мира по велоспорту на треке прошел в городе Прушков (Польша). По итогам соревнований харьковчанка Елена Старикова стала серебряным призером в гите на 500 м и принесла украинской сборной первую награду на чемпионате мира по велотреку с 2008 года. Результат спортсменки – 33,307 сек. Она пришла на полсекунды позже Дарьи Шмелевой из России.



Отметим, что также харьковчанка выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018-2019 гг. и в паре с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта.