Харьковчанка стала серебряным призером чемпионата мира по велотреку

Харьковчанка Елена Старикова принесла сборной Украины первую с 2008 года награду на чемпионате мира по велотреку.
Чемпионат мира по велоспорту на треке прошел в городе Прушков (Польша). По итогам соревнований харьковчанка Елена Старикова стала серебряным призером в гите на 500 м и принесла украинской сборной первую награду на чемпионате мира по велотреку с 2008 года. Результат спортсменки – 33,307 сек. Она пришла на полсекунды позже Дарьи Шмелевой из России.
Отметим, что также харьковчанка выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018-2019 гг. и в паре с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: