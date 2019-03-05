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05.03.2019  12:31   

Харьковчанка стала серебряным призером чемпионата мира по велотреку

Харьковчанка Елена Старикова принесла сборной Украины первую с 2008 года награду на чемпионате мира по велотреку.


// city.kharkov.ua

Чемпионат мира по велоспорту на треке прошел в городе Прушков (Польша). По итогам соревнований харьковчанка Елена Старикова стала серебряным призером в гите на 500 м и принесла украинской сборной первую награду на чемпионате мира по велотреку с 2008 года. Результат спортсменки – 33,307 сек. Она пришла на полсекунды позже Дарьи Шмелевой из России.

Отметим, что также харьковчанка выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018-2019 гг. и в паре с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  велотрек, чемпионат мира, харьков
 
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