05.03.2019 12:49
Футбол. Харьковский Металлист 1925 разгромил датский клуб Норресундбю (ВИДЕО)
Желто-синие на турецком поле при молдавском судействе побеждают в первом товарищеском поединке на сборах в Сиде.
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Металлист 1925 провел первый матч на сборах в Турции.
На футбольном поле гостиницы, в которой проживает харьковская команда, Металлист 1925 встретился в товарищеском поединке с датским клубом Норресундбю.
Арбитр - Игорь Бошку
Ассистенты арбитра - Наталья Чебан и Мария послевкусие (вся бригада - Молдова)
Металлист 1925 (футболки желтые, 1 тайм): Каневцев, Жук, Поспелов, Цвиренко, Мельничук, Гранкин, Калюжный, Романов ( Стороженко 30), Ямполь, Синица, Давыдов (к) (Фаюка 43)
Металлист 1925 (футболки желтые, 2 тайм): Сидоренко Дн., Коваленко И., Сидоренко Дм., Жданов (к), Кравченко, Коваленко Е. , Стороженко (Чегурко 60), Дехтяренко, Фабиньо, Луиз Фернандо, Фаюка
Главный тренер - Александр Горяинов
Норресундбю - Йенсен, Свендсен (Бьерре 16), Андерсон А. (к) (Кьелдсен Е. 75), Остергаард, Хойер, Кнутсен (Стахре 78), Андерсон С., Педерсен (Гезбенг 60), Куорнинг, Рафаэль (Стокхольм 58), Кьелдсен С. (Хесселунд 52)
Главный тренер - Аллан Кьелдсен
Голы: Синица 23 Давыдов 43, Чегурко 68
Предупреждения: Романов 22 Давыдов 42 - Кнутсен 33, Андерсон 42
Удаление: Давыдов 43 (неспортивное поведение)
Главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов поделился впечатлениями от первого контрольного поединка своей команды на турецком учебно-тренировочном сборе:
"Полностью владели преимуществом, забили три мяча, а могли еще больше. Ничего страшного, ведь мы только начали работать над завершением атак, надо еще добавлять в плане реализации. А в целом - хорошо порухалися и провели хороший спарринг."
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