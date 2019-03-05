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05.03.2019  12:49   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 разгромил датский клуб Норресундбю (ВИДЕО)

Желто-синие на турецком поле при молдавском судействе побеждают в первом товарищеском поединке на сборах в Сиде.


//metalist1925.com
Металлист 1925 провел первый матч на сборах в Турции.
 
На футбольном поле гостиницы, в которой проживает харьковская команда, Металлист 1925 встретился в товарищеском поединке с датским клубом Норресундбю.
 
Первостоличники успешно одолели соперников - 3:0.
 
Арбитр - Игорь Бошку 
Ассистенты арбитра - Наталья Чебан и Мария послевкусие (вся бригада - Молдова) 
 
Металлист 1925 (футболки желтые, 1 тайм): Каневцев, Жук, Поспелов, Цвиренко, Мельничук, Гранкин, Калюжный, Романов ( Стороженко 30), Ямполь, Синица, Давыдов (к) (Фаюка 43) 
 
Металлист 1925 (футболки желтые, 2 тайм): Сидоренко Дн., Коваленко И., Сидоренко Дм., Жданов (к), Кравченко, Коваленко Е. , Стороженко (Чегурко 60), Дехтяренко, Фабиньо, Луиз Фернандо, Фаюка 
 
Главный тренер - Александр Горяинов 
 
Норресундбю - Йенсен, Свендсен (Бьерре 16), Андерсон А. (к) (Кьелдсен Е. 75), Остергаард, Хойер, Кнутсен (Стахре 78), Андерсон С., Педерсен (Гезбенг 60), Куорнинг, Рафаэль (Стокхольм 58), Кьелдсен С. (Хесселунд 52) 
 
Главный тренер - Аллан Кьелдсен 
 
Голы: Синица 23 Давыдов 43, Чегурко 68 
 
Предупреждения: Романов 22 Давыдов 42 - Кнутсен 33, Андерсон 42 
 
Удаление: Давыдов 43 (неспортивное поведение) 
Главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов поделился впечатлениями от первого контрольного поединка своей команды на турецком учебно-тренировочном сборе: 
"Полностью владели преимуществом, забили три мяча, а могли еще больше.  Ничего страшного, ведь мы только начали работать над завершением атак, надо еще добавлять в плане реализации.  А в целом - хорошо порухалися и провели хороший спарринг."
 
Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, турция, сборы
 
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