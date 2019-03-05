05.03.2019 12:49

Футбол. Харьковский Металлист 1925 разгромил датский клуб Норресундбю (ВИДЕО)

Желто-синие на турецком поле при молдавском судействе побеждают в первом товарищеском поединке на сборах в Сиде.



//metalist1925.com

Металлист 1925 провел первый матч на сборах в Турции.

На футбольном поле гостиницы, в которой проживает харьковская команда, Металлист 1925 встретился в товарищеском поединке с датским клубом Норресундбю.

Арбитр - Игорь Бошку

Ассистенты арбитра - Наталья Чебан и Мария послевкусие (вся бригада - Молдова)

Металлист 1925 (футболки желтые, 1 тайм): Каневцев, Жук, Поспелов, Цвиренко, Мельничук, Гранкин, Калюжный, Романов ( Стороженко 30), Ямполь, Синица, Давыдов (к) (Фаюка 43)

Металлист 1925 (футболки желтые, 2 тайм): Сидоренко Дн., Коваленко И., Сидоренко Дм., Жданов (к), Кравченко, Коваленко Е. , Стороженко (Чегурко 60), Дехтяренко, Фабиньо, Луиз Фернандо, Фаюка

Главный тренер - Александр Горяинов

Норресундбю - Йенсен, Свендсен (Бьерре 16), Андерсон А. (к) (Кьелдсен Е. 75), Остергаард, Хойер, Кнутсен (Стахре 78), Андерсон С., Педерсен (Гезбенг 60), Куорнинг, Рафаэль (Стокхольм 58), Кьелдсен С. (Хесселунд 52)

Главный тренер - Аллан Кьелдсен

Голы: Синица 23 Давыдов 43, Чегурко 68

Предупреждения: Романов 22 Давыдов 42 - Кнутсен 33, Андерсон 42

Удаление: Давыдов 43 (неспортивное поведение)

Главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов поделился впечатлениями от первого контрольного поединка своей команды на турецком учебно-тренировочном сборе:

"Полностью владели преимуществом, забили три мяча, а могли еще больше. Ничего страшного, ведь мы только начали работать над завершением атак, надо еще добавлять в плане реализации. А в целом - хорошо порухалися и провели хороший спарринг."