Главная Новости Спорт В Харькове определились с чемпионом по военно-спортивному многоборью в разделе «Боевое двоеборье»
06.03.2019  10:20   

В Харькове определились с чемпионом по военно-спортивному многоборью в разделе «Боевое двоеборье»

Сборная команда военизированных формирований, охраняющих харьковские колонии приняла активное участие в соревнованиях по военно-спортивному многоборью


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4 марта 2019 сборная команда военизированного формирования Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции приняла участие в открытом чемпионате Харьковской области по военно-спортивному многоборью в разделе «Боевое двоеборье».

Чемпионат состоялся на базе спортивного комплекса Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

По итогам чемпионата лейтенант внутренней службы Артем Почтенный, старший инспектор штурмового взвода военизированного формирования, занял первое место, одержав победу над своими оппонентами в весовой категории до 95 кг.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  многоборье, харьков, колония, охрана, чемпион
 
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