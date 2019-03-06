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06.03.2019  15:29   

Футбол. Харьковский Металлист 1925: прощание с бразильцем и четвертый день турецких сборов (ВИДЕО)

Харьковский клуб проводит подготовку за границей.


metalist1925.com
После победного матча против одного из лидеров датских любителей, Металлист 1925 провел две тренировки.
 
Утром подопечных Александра Горяинова ждало восстановительная и эмоциональная тренировки.
 
Ребята поиграли в футбол, ручной мяч, провели различные эстафеты, а закончили занятия любимым многими тенисболом.
 
Главный тренер отметил, что именно для эмоций, хорошего настроения и морального разгрузки подобные тренировки и нужны. Несколько иным был вечер, когда М1925 провел уже полноценное, почти двухчасовое занятие.
 
Порадовала сегодня и погода. Тепло и солнце позволили футболистам и тренерам чувствовать себя максимально комфортно.
 
Как сообщает пресс-служба команды, тренировались все кроме Андрея Ралюченка, который восстанавливается после небольшого повреждения ахилла. Также не будет в команде и Пабло Чавеса Диаса, который по спортивным показателям не подошел тренерскому штабу и еще из Харькова поехал домой в Бразилию. 
 
О контрольных поединка. Их в Турции будет еще три. Команда сыграет против МФК Николаев, 10-го марта - против ФК Гомель и 13-го - против ФК Минск. 
Источник:   Официальный сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, турция, сборы
 
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