Регби. Сильнейшая команда определится в середине марта

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 марта Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 7 марта На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.