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07.03.2019  12:19   

Регби. Сильнейшая команда определится в середине марта

16 марта определится Чемпион Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019.


//sportevents.kharkiv.ua
16 марта в спортивном зале КЗ «ШВСМ» (ул. Динамовская, 5-А) состоятся финальные игры Харьковской школьной регбийной лиги, где определится Чемпион Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019.
 
 Расписание матчей финальной части
 
 10.00 - Парад открытия финальной части для участников Кубка РК «Легион XIII» и Кубке Федерации регби Харьковской области
 
 10.15 - 1/2 Кубок РК «Легион ХIII» Гимназия №172 - СШ №10
 
 10.35 - 1/2 Кубок РК «Легион ХIII» СОШ №165 - школа №69
 
 10.55 - 1/2 Кубок Федерации регби Харьковской обл.  Лицей №89 - СШ №167
 
 11.15 - 1/2 Кубок Федерации регби Харьковской обл.  СОШ №74 - СШ №5
 
 11.35 - Игра за 3 место.  Кубок РК «Легион ХIII»
 
 11.55 - Финал.  Кубок РК «Легион ХIII»
 
 12.15 - Игра за 3 место.  Кубок Федерации регби Харьковской обл.
 
 12.35 - Финал.  Кубок Федерации регби Харьковской обл.
 
 12.55 - общее построение для всех команд-участниц.  Награждение победителей и призеров Кубка РК «Легион XIII» и Кубка Федерации регби Харьковской области.
 
 13.15 - 1/2 Кубок РК «Олимп» Пономаренковская ООШ - СШ №147
 
 13.35 - 1/2 Кубок РК «Олимп» Гимназия №14 - СШ №119
 
 13.55 - 1/2 финала Харьковской Школьной Лиги Регбилиг ООШ №77 - СШ №128
 
 14.15 - 1/2 финала Харьковской Школьной Лиги Регбилиг Гимн.№163 - Гимн.№86
 
 14.35 - Игра за 3 место.  Кубок РК «Олимп»
 
 14.55 - Финал.  Кубок РК «Олимп»
 
 15.15 - Игра за 3 место Харьковской Школьной Лиги Регбилиг
 
 15.35 - Финал Харьковской Школьной Лиги Регбилиг
 
 15.55 - Награждение победителей и призеров соревнований.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  регби, школьная лига, харьков
 
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