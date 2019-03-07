07.03.2019 12:19
Регби. Сильнейшая команда определится в середине марта
16 марта определится Чемпион Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019.
//sportevents.kharkiv.ua
16 марта в спортивном зале КЗ «ШВСМ» (ул. Динамовская, 5-А) состоятся финальные игры Харьковской школьной регбийной лиги, где определится Чемпион Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019.
Расписание матчей финальной части
10.00 - Парад открытия финальной части для участников Кубка РК «Легион XIII» и Кубке Федерации регби Харьковской области
10.15 - 1/2 Кубок РК «Легион ХIII» Гимназия №172 - СШ №10
10.35 - 1/2 Кубок РК «Легион ХIII» СОШ №165 - школа №69
10.55 - 1/2 Кубок Федерации регби Харьковской обл. Лицей №89 - СШ №167
11.15 - 1/2 Кубок Федерации регби Харьковской обл. СОШ №74 - СШ №5
11.35 - Игра за 3 место. Кубок РК «Легион ХIII»
11.55 - Финал. Кубок РК «Легион ХIII»
12.15 - Игра за 3 место. Кубок Федерации регби Харьковской обл.
12.35 - Финал. Кубок Федерации регби Харьковской обл.
12.55 - общее построение для всех команд-участниц. Награждение победителей и призеров Кубка РК «Легион XIII» и Кубка Федерации регби Харьковской области.
13.15 - 1/2 Кубок РК «Олимп» Пономаренковская ООШ - СШ №147
13.35 - 1/2 Кубок РК «Олимп» Гимназия №14 - СШ №119
13.55 - 1/2 финала Харьковской Школьной Лиги Регбилиг ООШ №77 - СШ №128
14.15 - 1/2 финала Харьковской Школьной Лиги Регбилиг Гимн.№163 - Гимн.№86
14.35 - Игра за 3 место. Кубок РК «Олимп»
14.55 - Финал. Кубок РК «Олимп»
15.15 - Игра за 3 место Харьковской Школьной Лиги Регбилиг
15.35 - Финал Харьковской Школьной Лиги Регбилиг
15.55 - Награждение победителей и призеров соревнований.