07.03.2019 15:15

Гандбол. В Харькове - финальный тур чемпионата

В спорткомплексе имени Юрия Пояркова Харьковского национального педагогического университета стартовал финальный этап юниорского гандбольного чемпионата Украины.



//www.objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, соревнования являются основными для этого возраста и проводятся с начала учебного года,

Восемь команд, составленных из девушек не старше 13-ти лет, прошли предварительный зональный отбор и встретились в Харькове для выявления призеров. На первом этапе финала играется групповой турнир — две «пульки» по четыре команды.

В группе «А» первый тур принес Зенькову Полтавской области победу над ДЮСШ №2 из Кропивницкого, а вторая киевская спортшкола обыграла ужгородские «Карпаты».

В группе «Б» главный фаворит турнира и действующий чемпион — столичный «Стремительный Мяч» — был сильнее харьковской КДЮСШ №3, команда из Кривого Рога выиграла у Тячева Закарпатской области.

Турнир продолжится до конца недели, с перерывом на пятничный День 8-го Марта. Начало матчей — 10.00. Второй этап финала — стыковые игры — пройдет в воскресенье, начиная с 9.00.

Старший состав КДЮСШ №1 обыграл Сумы со счетом 20:10, в итоге харьковчане заняли первое место, сумчане — второе. «Средняя» команда первой спортшколы также на старте переиграла земляков из третьей КДЮСШ 10:6 и стала бронзовым призером турнира.