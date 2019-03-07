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07.03.2019  15:15   

Гандбол. В Харькове - финальный тур чемпионата

В спорткомплексе имени Юрия Пояркова Харьковского национального педагогического университета стартовал финальный этап юниорского гандбольного чемпионата Украины.


//www.objectiv.tv
Как сообщает МГ Объектив, соревнования являются основными для этого возраста и проводятся с начала учебного года, 
 
Восемь команд, составленных из девушек не старше 13-ти лет, прошли предварительный зональный отбор и встретились в Харькове для выявления призеров. На первом этапе финала играется групповой турнир — две «пульки» по четыре команды.
 
В группе «А» первый тур принес Зенькову Полтавской области победу над ДЮСШ №2 из Кропивницкого, а вторая киевская спортшкола обыграла ужгородские «Карпаты».
 
В группе «Б» главный фаворит турнира и действующий чемпион — столичный «Стремительный Мяч» — был сильнее харьковской КДЮСШ №3, команда из Кривого Рога выиграла у Тячева Закарпатской области.
 
Турнир продолжится до конца недели, с перерывом на пятничный День 8-го Марта. Начало матчей — 10.00. Второй этап финала — стыковые игры — пройдет в воскресенье, начиная с 9.00.
 
Старший состав КДЮСШ №1 обыграл Сумы со счетом 20:10, в итоге харьковчане заняли первое место, сумчане — второе. «Средняя» команда первой спортшколы также на старте переиграла земляков из третьей КДЮСШ 10:6 и стала бронзовым призером турнира.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  гандбол, финал чемпионата, харьков
 
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