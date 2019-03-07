Хоккей. Харьковское Динамо вылетает из плей-офф (ВИДЕО)

07.03.2019 16:16

Удачная охота Белого Барса привела к третьему полряд фиаско динамовцев.

Состоялся второй матч четвертьфинальной серии между белоцерковским Белым Барсом и харьковским МХК Динамо.

На этой стадии турнира клубы сражались до двух побед и при ничейном исходе по сумме двух матчей должны были провести третий. поединок.

Прошлый матч в Харькове, который закончился сухой победой белоцерковского клуба, хоть и запомнился бескомпромиссной борьбой, но преимущество все же было за “Белым Барсом”.

Белоцерковцы не только забросили в два раза больше своих оппонентов, но и перебросали харьковчан со счетом 33-15. Отметим, что это позволило голкиперу Кириллу Кучеру записать себе в актив первый в плей-офф шатаут.

Проблема харьковского клуба с реализацией голевых моментов дала о себе знать, что позволило “барсам” пользоваться ошибками противника и навязывать “динамовцам” свою игру.

К слову, ещё ни разу в истории встреч этих команд “Белый Барс” не проигрывал на домашней арене.

Если говорить о статистике в неравных составах, то она также осталась на стороне белоцерковского клуба – из 54 попыток “барсы” 10 раз прошили харьковских голкиперов. “Динамовцы”, в свою очередь, из 52 удалений противника смогли реализовать только 6 моментов.

Всего в 9 очных встречах этих команд в текущем розыгрыше чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч “Белый Барс” нанес 314 бросков по воротам харьковского клуба, из которых 29 стали результативными. В свою очередь, МХК “Динамо” из 207 бросков реализовало всего 14 попыток.

Состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором встречались МХК “Динамо” и ХК “Белый Барс”.

Увы, но в ходе матча в Белой Церкви – последнего шанса для МХК Динамо сравнять счет в серии и получить путевку в полуфинал плей-офф, спасти ситуацию не удалось.