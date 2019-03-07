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07.03.2019  16:16   

Хоккей. Харьковское Динамо вылетает из плей-офф (ВИДЕО)

Удачная охота Белого Барса привела к третьему полряд фиаско динамовцев.


//dynamo.kharkiv.ua
Состоялся второй матч четвертьфинальной серии между белоцерковским Белым Барсом и харьковским МХК Динамо.
 
На этой стадии турнира клубы сражались до двух побед и при ничейном исходе по сумме двух матчей должны были провести третий. поединок.
 
Прошлый матч в Харькове, который закончился сухой победой белоцерковского клуба, хоть и запомнился бескомпромиссной борьбой, но преимущество все же было за “Белым Барсом”.
 
Белоцерковцы не только забросили в два раза больше своих оппонентов, но и перебросали харьковчан со счетом 33-15. Отметим, что это позволило голкиперу Кириллу Кучеру записать себе в актив первый в плей-офф шатаут.
 
Проблема харьковского клуба с реализацией голевых моментов дала о себе знать, что позволило “барсам” пользоваться ошибками противника и навязывать “динамовцам” свою игру.
 
К слову, ещё ни разу в истории встреч этих команд “Белый Барс” не проигрывал на домашней арене. 
 
Если говорить о статистике в неравных составах, то она также осталась на стороне белоцерковского клуба – из 54 попыток “барсы” 10 раз прошили харьковских голкиперов. “Динамовцы”, в свою очередь, из 52 удалений противника смогли реализовать только 6 моментов.
 
Всего в 9 очных встречах этих команд в текущем розыгрыше чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч “Белый Барс” нанес 314 бросков по воротам харьковского клуба, из которых 29 стали результативными. В свою очередь, МХК “Динамо” из 207 бросков реализовало всего 14 попыток.
 
Состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором встречались МХК “Динамо” и ХК “Белый Барс”.
 
Увы, но в ходе матча в Белой Церкви – последнего шанса для МХК Динамо сравнять счет в серии и получить путевку в полуфинал плей-офф, спасти ситуацию не удалось.
 
В первой двадцатиминутке, несмотря на игровое преимущество “Белого Барса”, команды сумели по разу отличиться в воротах друг друга.
 
Вторая двадцатиминутка развивалась по схожему сценарию. Одна команда практически все время проводила в атаке, а вторая отвечала опасными контратаками. Лишь за три минуты до конца периода “Белый Барс” сумел выйти вперед.
 
В заключительной трети поединка “Белый Барс” забросил еще одну шайбу и добыл уверенную победу в матче, которая позволила белоцерковцам выйти в полуфинал плей-офф УХЛ- Пари-Матч.
 
ХК “Белый Барс” – МХК “Динамо” 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
 
Шайбы: 1:0 Печерских (Арабов – больш.), 16:30, 1:1 Чердак (Олейник), 17:08, 2:1 Панченко (Ружников, Гребеник), 37:09, 3:1 Гребеник (Тимченко, Печерских), 49:50.
 
Белый Барс: Кучер (Качула); Логач – Ядловский (А), Васильев – Таран (А), Гребеник – Грицюк, Гриценко; Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Арабов – Печерских – Тимченко, Дурдыев – Панов.
 
МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Скрипец – Фирсов, Лисин – Поддубный, Наливайко – Бабчук; Чердак (К) – Максименко (А) – Олейник (А), Худяков – Праведный – Геворкян, Халин – Сиротенко – Пойманов, Колядинский – Гайдамака.
 
Источник:   Официальный сайт МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков
 
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