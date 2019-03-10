Главная Новости Спорт В Харькове прошел турнир по киберспорту
10.03.2019  10:53   

В Харькове прошел турнир по киберспорту

Состязания по DOTA2 прошли в Харьковском национальном университете имени С. Кузнеца.


//kharkivoda.gov.ua
В турнире приняли участие 32 команды, всего - 200 участников из разных районов Харьковщины. За победу соревновались ученики 8 – 11 классов.
 
Оборудование, на котором играют участники, стоит более миллиона гривен: мощные компьютеры, профессиональные геймерские кресла и гарнитура от партнеров турнира.
 
«В ходе таких соревнований у людей формируются способности к коммуникации, лидерства и ответственности. Мы поддерживаем такие инициативы. Это фактически составляющие компетентности специалистов. Кроме того, используя такие информационные технологии, рано или поздно люди приходят к тому, что учатся разрабатывать эти информационные технологии. Я желаю вам успехов», - обратился к участникам ректор ХНУ им. С. Кузнеца Владимир Пономаренко.
 
Справка. Dota2, Defence of the Ancients (укр. Оборона древних) — многопользовательская видеоигра в жанре стратегии в реальном времени. В Dota2 играют 2 команды по 5 человек в каждой.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  киберспорт, турнир, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Спорт Харьковчанин помог национальной киберспортивной команде пробиться в полуфинал международных соревнований 20.09 Спорт В Харькове в кино покажут финал соревнований по киберспорту, на которых выступит украинская команда 13.05 Культура и Туризм В Харькове соревновались за звание лучших «геймеров» (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове подготовили объекты водопонижения и отремонтировали ливневки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 