10.03.2019 10:53

В Харькове прошел турнир по киберспорту

Состязания по DOTA2 прошли в Харьковском национальном университете имени С. Кузнеца.



//kharkivoda.gov.ua

В турнире приняли участие 32 команды, всего - 200 участников из разных районов Харьковщины. За победу соревновались ученики 8 – 11 классов.

Оборудование, на котором играют участники, стоит более миллиона гривен: мощные компьютеры, профессиональные геймерские кресла и гарнитура от партнеров турнира.

«В ходе таких соревнований у людей формируются способности к коммуникации, лидерства и ответственности. Мы поддерживаем такие инициативы. Это фактически составляющие компетентности специалистов. Кроме того, используя такие информационные технологии, рано или поздно люди приходят к тому, что учатся разрабатывать эти информационные технологии. Я желаю вам успехов», - обратился к участникам ректор ХНУ им. С. Кузнеца Владимир Пономаренко.

Справка. Dota2, Defence of the Ancients (укр. Оборона древних) — многопользовательская видеоигра в жанре стратегии в реальном времени. В Dota2 играют 2 команды по 5 человек в каждой.