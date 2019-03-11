11.03.2019 11:31

«Я смогу!»: 7-й сезон проекта стартовал в Харькове

С марта по май участники проекта будут реализовывать свои желания.



// city.kharkov.ua

Для участия в 7-м сезоне социального спортивного проекта «Я смогу!» зарегистрировались около 500 человек. Они будут добиваться целей в таких направлениях: «Похудение», «Crossfit», «Танцы», «Скалолазание» и «Боевые искусства».

Пока прошла первая встреча участников, на которой они ознакомились с графиком тренировок, получили дополнительную информацию о формате проекта и мероприятиях, которые будут проходить в его рамках. В категории «Похудение» их будут готовить три фитнес-клуба (ограничение по весу для женщин – от 95 кг, мужчин – от 100 кг). Традиционно, кроме участников проекта, за лучший результат между собой посоревнуются спортцентры.

Участники категории «CrossFit» будут заниматься в шести кроссфит-клубах города, где усвоят новые виды силовых нагрузок. Их основная задача - научиться выполнять комплекс упражнений за максимально короткое время.



В категории «Скалолазание» новички альпинизма смогут побороть боязнь высоты и достичь вершины. Зарегистрировавшиеся в категории «Боевые искусства» смогут освоить приемы дзюдо, ММА смешанные боевые единоборства и таеквондо ITF, а в категории «Танцы» - ирландские танцы и танцы на пилоне.



Финалы проекта в пяти категориях пройдут с конца мая по начало июня.



Отметим, что «Я смогу!» - городской проект, благодаря которому бесплатно можно заняться спортом и укрепить здоровье.