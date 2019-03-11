Главная Новости Спорт «Я смогу!»: 7-й сезон проекта стартовал в Харькове
11.03.2019  11:31   

«Я смогу!»: 7-й сезон проекта стартовал в Харькове

С марта по май участники проекта будут реализовывать свои желания.


// city.kharkov.ua

Для участия в 7-м сезоне социального спортивного проекта «Я смогу!» зарегистрировались около 500 человек. Они будут добиваться целей в таких направлениях: «Похудение», «Crossfit», «Танцы», «Скалолазание» и «Боевые искусства».

Пока прошла первая встреча участников, на которой они ознакомились с графиком тренировок, получили дополнительную информацию о формате проекта и мероприятиях, которые будут проходить в его рамках. В категории «Похудение» их будут готовить три фитнес-клуба (ограничение по весу для женщин – от 95 кг, мужчин – от 100 кг). Традиционно, кроме участников проекта, за лучший результат между собой посоревнуются спортцентры.

Участники категории «CrossFit» будут заниматься в шести кроссфит-клубах города, где усвоят новые виды силовых нагрузок. Их основная задача -  научиться выполнять комплекс  упражнений за максимально короткое время.

В категории «Скалолазание» новички  альпинизма смогут побороть боязнь высоты и достичь вершины. Зарегистрировавшиеся в категории «Боевые искусства» смогут освоить приемы дзюдо, ММА смешанные боевые единоборства и таеквондо ITF, а в категории «Танцы» - ирландские танцы и танцы на пилоне.

Финалы проекта в пяти категориях пройдут с конца мая по начало июня.

Отметим, что «Я смогу!» - городской проект, благодаря которому бесплатно можно заняться спортом и укрепить здоровье.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  я смогу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.02 Спорт Регистрация на участие в спортивном проекте «Я смогу!» откроется через неделю 25.01 Общество Я смогу!: продолжается регистрация на традиционный социальный проект 30.05 Спорт Харьковчане готовятся менять стиль жизни и тела в новом сезоне проекта «Я смогу!»
 
 

Видео

В Харькове подготовили объекты водопонижения и отремонтировали ливневки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 