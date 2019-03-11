«Я смогу!»: 7-й сезон проекта стартовал в Харькове

С марта по май участники проекта будут реализовывать свои желания.
Для участия в 7-м сезоне социального спортивного проекта «Я смогу!» зарегистрировались около 500 человек. Они будут добиваться целей в таких направлениях: «Похудение», «Crossfit», «Танцы», «Скалолазание» и «Боевые искусства».
Пока прошла первая встреча участников, на которой они ознакомились с графиком тренировок, получили дополнительную информацию о формате проекта и мероприятиях, которые будут проходить в его рамках. В категории «Похудение» их будут готовить три фитнес-клуба (ограничение по весу для женщин – от 95 кг, мужчин – от 100 кг). Традиционно, кроме участников проекта, за лучший результат между собой посоревнуются спортцентры.
Участники категории «CrossFit» будут заниматься в шести кроссфит-клубах города, где усвоят новые виды силовых нагрузок. Их основная задача - научиться выполнять комплекс упражнений за максимально короткое время.
В категории «Скалолазание» новички альпинизма смогут побороть боязнь высоты и достичь вершины. Зарегистрировавшиеся в категории «Боевые искусства» смогут освоить приемы дзюдо, ММА смешанные боевые единоборства и таеквондо ITF, а в категории «Танцы» - ирландские танцы и танцы на пилоне.
Финалы проекта в пяти категориях пройдут с конца мая по начало июня.
Отметим, что «Я смогу!» - городской проект, благодаря которому бесплатно можно заняться спортом и укрепить здоровье.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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