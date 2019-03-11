11.03.2019 14:12

Баскетбол. Харьковский Политехник уступил южанам в полуфинале Кубка Украины (ВИДЕО)

Первостоличники проиграли одесситам в первой же встрече Финала четырех.



//bcap.kh.ua

Игра «Одесса» - «Политехник» стала первой встречей «Финала четырех» Кубка Украины сезона 2018-2019 годов, который проходит в Днепре в спорткомплексе «Шинник».

На эту игру главный тренер БК «Одесса» Олег Юшкин смог выставить свой полноценный боевой состав. Дебютировал за «одесситов» в этой игре американский легионер Брюс Мейси. Именно двое новичков клуба из Одессы позволили доминировать команде на площадке в этой игре.

На старте встречи команды присматривались друг к другу. В первые две минуты игроки обеих команд в каждой атаки получали фолы. В нападении «одесситы» больше нагружали своих центровых и плотно игра с харьковскими легионерами. Всю четверть команды шли на равных, но в конце периода «харьковчане» пропустили несколько атак 15:23.

Во второй десятиминутке ситуация для «Политехника» усугубилась. На счету у Кромера уже было четыре фола и он выбыл из игры до конца четверти. После минуты игры во втором периоде «Одесса» была впереди уже на 12 очков. Главный тренер БК «Политехник» Владимир Коваль был вынужден взять быстрый тайм-аут, чтобы вернуть своих подопечных в ритм игры. По возобновлению матча Роман Козлов забил важные три очка, но в ответ новичок «одесситов» Мартин забил два трехочковых. За счет точных дальних подопечные Олега Юшкина увеличили свое преимущество до 19 очков и сохранили его до конца первой половины игры 31:50.

На старте третьего периода Роман Козлов также получил четвертый фол, на площадке появился Кромер, а тем временем «Одесса» увеличила свое доминирование до 26 очков. «Политехники» решили играть зонную защиту и на некоторое время это дало свои плоды, сократив отставание до 19 очков. Но далее, соперники разбили зону харьковчан точными дальними бросками, доведя счет уже до разгромного 43:72.

Последняя четверть игровую ситуацию уже не изменила. Игроки «Одессы» явно доигрывали встречу, мысленно в статусе финалиста Кубка. Стоит отдать должное «политехникам», которые до последней секунды боролись на площадке, в какой-то момент сократив счет до 17 очков. Итог встречи 73:88 (15:23, 16:27, 12:22, 30:16). «Одесса» сыграет в Финале Кубка. Лучшими в составе харьковского клуба в этой игре стали Грэм — 20, Девис — 18, Кромер — 13.

Напомним, что два сезона подряд «Политехник» участвует в «Финале четырех» розыгрыша Кубка Украины и будем надеяться, что эта тенденция сохранится с перспективой улучшения результата на следующий год.