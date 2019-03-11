11.03.2019 15:16

Теннис. Харьковчанка Свитолина не без труда прорывается в четвертый раунд американского турнира (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой.



sport.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла матч третьего круга на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. 24-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (№53 WTA).

Индиан-Уэллс. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:4

В стартовом гейме первого сета Гаврилова показала свои серьезные намерения одержать победу в матче. В нескольких розыгрышах подряд она своим мощным форхендом продавила форхенд Свитолиной, полностью выиграв борьбу на этой диагонали. Украинка сразу же взялась за голову и начала больше играть сопернице под бекхенд, что незамедлительно дало результат. Но на своей подаче Элина чувствовала себя сегодня крайне неуверенно: 0 эйсов в первом сете и 44% выигранной первой подачи. С чем связаны такие низкие показатели – загадка.

В то же время, Гаврилова на подаче ощущала не меньшие проблемы и впервые смогла взять свой гейм только после консультации с тренером Николь Пратт после счета 3:4. Вслед за этим Дарья сумела вновь брейкануть и первой вышла подавать на партию. Но после нереализованного сетбола моральное преимущество оказалось у Свитолиной. Украинка всего во второй раз защитила свою подачу и выиграла сет на приеме. Гаврилова была в ярости, отдуваться пришлось ракетке.

Видимо, Элина решила, что победа в кармане и на старте второго сета совсем расслабилась, без шансов проиграв 2 гейма и с огромными проблемами забрав третий. Дальше теннисистки держались на примерно одном уровне, но чувствовалось, что Свитолина все-таки добавит. Подавала она уже чуть лучше, но все равно с данным компонентом были заметные проблемы. Гаврилова продолжала время от времени психовать, да и линейные несколько раз крикнули ауты не в ее пользу. После счета 4:3 в пользу Свитолиной начались обмены брейками, которые оказались на руку украинке. В десятом гейме она заработала тройной матчбол и с третьей попытки выиграла этот напряженный поединок.