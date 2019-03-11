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11.03.2019  17:41   

Футбол. Металлист 1925 тренируется и побеждает Гомель (ВИДЕО)

Харьковский клуб взял верх с минимальным счетом.


//metalist1925.com
Накануне матча футболисты работали над скоростью, скоростной выносливостью, стандартными положениями и завершением различных атакующих действий.
 
После вечернего занятия ребята посетили СПА-центр отеля, где восстановили силы после тяжелых нагрузок в течение дня.
 
На следующий день команда провела предматчевую тренировку, а в 16:00 сыгрла третий спарринг на турецком сборе.
 
Соперником нашей команды был представитель белорусской высшей лиги - ФК "Гомель".
 
Харьковская команда выиграла с счетом 1:0  
 
Источник:   Официальный сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, турция, сборы, победа, гомель
 
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