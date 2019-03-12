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12.03.2019  12:19   

Представлен макет спортивного символа Харькова

На основании результатов конкурса на спортивный талисман Харькова, была проведена работа по разработке макета хорька, который стал официальным спортивным талисманом Харькова.


//sportevents.kharkiv.ua
На основании результатов конкурса на спортивный талисман Харькова, Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта городского совета была проведена работа по разработке макета хорька, который стал официальным спортивным талисманом Харькова.
 
Изготовленную в полный рост куклу-хорька будут презентовать на VI Харьковском международном марафоне, который состоится 14 апреля текущего года. В рамках Марафона спортивный талисман выйдет на старт с участниками всех дистанций. На протяжении работы марафонского городка, все желающие смогут познакомиться и сфотографироваться с ним. Официальный лозунг Хорька – «Заряжаю на победу!».
 
Напомним, что 15 августа 2018 года Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта городского совета был объявлен конкурс на спортивный талисман для Харькова. За талисман города боролись такие предложения как: гепард, муравей, белка, хорек и черепаха. Результаты голосования: за хорька проголосовали 45%, за белку - 19%, за гепарда - 23%, за муравья – 7%, за черепаху – 6%. Талисман будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направленных на формирование позитивного спортивного имиджа Харькова.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спортивный символ, макет, харьков
 
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