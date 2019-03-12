12.03.2019 12:49

Теннис. Харьковчанка стала чемпионкой турецкого турнира

Марина Чернышова получила титул на турнире в Анталии.



tennisua.org

В финале соревнований ITF World Tennis Tour с призовым фондом $ 15,000 украинская теннисистка, которая получила третий номер посева, провела на корте почти 2:00 и обыграла вторую сеяную Элеонору Молинаро из Люксембурга - 6: 4, 6: 4.

Это был второй финал для Чернышовой на турецких грунтовых кортах этого года. В середине февраля она выиграла аналогичный титул в Анталии. Победа на турнире принесет 19-летней харьковчанке 100 очков в зачет рейтинга ITF World Tennis и поможет ей войти в первую двадцатку.