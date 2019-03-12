Адлан Батаев завоевал «бронзу» чемпионата Европы

На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет украинские борцы завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, а также заняли второе общекомандное место в женской борьбе и третье - в борьбе вольным стилем среди мужчин.
Также Харьковщину на чемпионате представляли еще два борца. К сожалению, зацепиться им за награды не удалось.
В греко-римской борьбе в весе до 87кг в шаге от медали остановился Семен Новиков. Уступив в первом поединке будущему чемпиону Гурами Хецуриани из Грузии, он продолжил борьбу за бронзовую медаль и проиграл сопернику из Турции Али Кенгизу.
Борец вольного стиля Демид Караченко в весовой категории до 86кг уступил в первом поединке сопернику из Беларуси.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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