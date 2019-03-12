Адлан Батаев завоевал «бронзу» чемпионата Европы

12.03.2019 14:02

На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет украинские борцы завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, а также заняли второе общекомандное место в женской борьбе и третье - в борьбе вольным стилем среди мужчин.

Харьковчанин Адлан Батаев боролся за медаль вольным стилем в весе до 79кг и в четвертьфинале победил соперника из Молдовы, но в следующем поединке уступил Рамазану Исхаку Сари из Турции, который в итоге стал серебряным призером. В борьбе за третье место Адлан Батаев победил соперника из Австрии. Чемпионом в этой весовой стал россиянин Радик Валиев.

Также Харьковщину на чемпионате представляли еще два борца. К сожалению, зацепиться им за награды не удалось.

В греко-римской борьбе в весе до 87кг в шаге от медали остановился Семен Новиков. Уступив в первом поединке будущему чемпиону Гурами Хецуриани из Грузии, он продолжил борьбу за бронзовую медаль и проиграл сопернику из Турции Али Кенгизу.

Борец вольного стиля Демид Караченко в весовой категории до 86кг уступил в первом поединке сопернику из Беларуси.