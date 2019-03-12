Главная Новости Спорт Адлан Батаев завоевал «бронзу» чемпионата Европы
12.03.2019  14:02   

Адлан Батаев завоевал «бронзу» чемпионата Европы

На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет украинские борцы завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, а также заняли второе общекомандное место в женской борьбе и третье - в борьбе вольным стилем среди мужчин.


// ХОГА
Харьковчанин Адлан Батаев боролся за медаль вольным стилем в весе до 79кг и в четвертьфинале победил соперника из Молдовы, но в следующем поединке уступил Рамазану Исхаку Сари из Турции, который в итоге стал серебряным призером. В борьбе за третье место Адлан Батаев победил соперника из Австрии. Чемпионом в этой весовой стал россиянин Радик Валиев.

Также Харьковщину на чемпионате представляли еще два борца. К сожалению, зацепиться им за награды не удалось.

В греко-римской борьбе в весе до 87кг в шаге от медали остановился Семен Новиков. Уступив в первом поединке будущему чемпиону Гурами Хецуриани из Грузии, он продолжил борьбу за бронзовую медаль и проиграл сопернику из Турции Али Кенгизу.

Борец вольного стиля Демид Караченко в весовой категории до 86кг уступил в первом поединке сопернику из Беларуси.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вольная борьба, чемпионат европы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Спорт 340 участников со всей Украины и зарубежья приехали на турнир по вольной борьбе в Харьков   01.02 Спорт В Харькове пройдет всеукраинский турнир по вольной борьбе 21.01 Спорт Вольная борьба. Харьковчане - золотые и бронзовые призеры чемпионата Украины
 
 

Видео

«Оппозиционная платформа — За життя» сломает систему, при которой принадлежащий народу газ продают ему втридорога и наживаются на росте тарифов! — Вадим Рабинович. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 