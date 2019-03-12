Под Харьковом - Кубок Слобожанщины по футболу (ВИДЕО)

Первый матч выдался очень бескомпромиссным и боевым. Легион с первых минут взял инициативу в свои руки, что вылилось в несколько голевых моментов и итоговый гол на 10-й минуте. Хорошим ударом с левой отметился Валентин Шевченко.
После пропущенного гола Волчанск заиграл увереннее, но забить команде Андрея Березовчука все никак не удавалось. Пара хороших прострелов от Мряченко, штрафной удар от Тарасенко, но мяч в ворота упорно не шел.
Залетел второй гол именно в ворота номинальных гостей, однако Щербак забивал уже из положения вне игры.
На второй тайм Легион вышел в обновленном составе. Сразу 5 новых игроков выпустили тренеры команды.
Волчанск же новую кровь вводил постепенно. Однако, к 60-й минуте также выпустил 4 новых игроков, и обеспечило команде полное преимущество во втором тайме. "Волки" несколько раз могли сравнивать счет, например, Чепига добивал после штрафного от Иванова - крестовина.
Однако в самом конце матча пропустили второй. Арбитр назначил пенальти и Швей удвоил преимущество Легиона - 2: 0
Второй поединок первого игрового дня свел между собой ФК "Викторию" из Сум и ФК "Змиев".
Эта игра в виду класса отдельных исполнителей в составе сумской команды оказалась односторонней. "Виктория" атаковала, "Змиев" защищался, изредка уповая на контратаки.
Игровое преимущество своей команды воплотил в гол на 29-й минуте Артем Касьянов отличным ударом с левой ноги. 1: 0 - результат первого тайма.
Вторая половина подтвердила полное преимущество сумчан. Три мяча в последнюю десятиминутку поединке от Шимко, Борисенко и Ганжи обеспечили финальный результат 4: 0.