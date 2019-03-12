12.03.2019 16:19

Под Харьковом - Кубок Слобожанщины по футболу (ВИДЕО)

Турнир пройдет в 5 туров и продлится до 30 марта.



Под Харьковом - Кубок Слобожанщины по футболу (ВИДЕО)



В Змиеве на стадионе Авангард стартовал Кубок Слобожанщины-2019

В матче-открытии Кубка встретились команды Легион (Полтава) и Волчанск.

Легион - Волчанск 2: 0

Голы: Шевченко, 10, Швей 90 + 2 (пен.)

Стартовые составы команд:

Легион: Швец, Швей, Жарий, Таранушич, Абаза, Бакланов, Ротань, Мороз, Шевченко, Щербак, Мисяйло

Тренеры: Олег Калюжный и Сергей Бубнов

Волчанск: Пархоменко, Джаухар (Власов, 85), Мизюк, Радченко (Новиков, 78), Чепига, Рудь (Волга, 45), Пьер (Костюк, 59), Тарасенко (Иванченко, 59), Батусов (Иванов , 64), Мряченко (Гуленко, 89), Саламаха

Главный тренер: Андрей Березовчук

Первый матч выдался очень бескомпромиссным и боевым. Легион с первых минут взял инициативу в свои руки, что вылилось в несколько голевых моментов и итоговый гол на 10-й минуте. Хорошим ударом с левой отметился Валентин Шевченко.

После пропущенного гола Волчанск заиграл увереннее, но забить команде Андрея Березовчука все никак не удавалось. Пара хороших прострелов от Мряченко, штрафной удар от Тарасенко, но мяч в ворота упорно не шел.

Залетел второй гол именно в ворота номинальных гостей, однако Щербак забивал уже из положения вне игры.

На второй тайм Легион вышел в обновленном составе. Сразу 5 новых игроков выпустили тренеры команды.

Волчанск же новую кровь вводил постепенно. Однако, к 60-й минуте также выпустил 4 новых игроков, и обеспечило команде полное преимущество во втором тайме. "Волки" несколько раз могли сравнивать счет, например, Чепига добивал после штрафного от Иванова - крестовина.

Однако в самом конце матча пропустили второй. Арбитр назначил пенальти и Швей удвоил преимущество Легиона - 2: 0

Второй поединок первого игрового дня свел между собой ФК "Викторию" из Сум и ФК "Змиев".

Эта игра в виду класса отдельных исполнителей в составе сумской команды оказалась односторонней. "Виктория" атаковала, "Змиев" защищался, изредка уповая на контратаки.

Игровое преимущество своей команды воплотил в гол на 29-й минуте Артем Касьянов отличным ударом с левой ноги. 1: 0 - результат первого тайма.

Вторая половина подтвердила полное преимущество сумчан. Три мяча в последнюю десятиминутку поединке от Шимко, Борисенко и Ганжи обеспечили финальный результат 4: 0.

Змиев: Москаленко, Калмыков, Тарасенко, Шеховцов, Ковтун, Яхно, Чаплик, Соломаха, Лещенко, Руденко, Холодный

Запас: Чеховської, Карнаух, Байбак, Дудка, Рогожников, Пивоваров, Буличов

Главный тренер: Сергей Пасечник

Виктория: Зарубин, Ретушняк, Яценко, Чередниченко, Михайлюк, Шимко, Романенко, Касьянов, Борисенко, Черников, Шевченко

Главный тренер Артем Родионов

Голы: Касьянов, 29 Шимко, 79, Борисенко, 82 (пен.) Ганжа, 90.

Второй тур пройдет уже в эту среду, 13 марта.

Матч "Волчанск" - "Змиев" состоится в 12:00, а поединок "Виктория" - "Скорук" в 15:30.

Еще один матч - "Олимпия" - "Легион" по предварительной договоренности пройдет в Полтаве.