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12.03.2019  16:19   

Под Харьковом - Кубок Слобожанщины по футболу (ВИДЕО)

Турнир пройдет в 5 туров и продлится до 30 марта.


Под Харьковом - Кубок Слобожанщины по футболу (ВИДЕО)
В Змиеве на стадионе Авангард стартовал Кубок Слобожанщины-2019.
 
В матче-открытии Кубка встретились команды Легион (Полтава) и Волчанск.
 
Легион - Волчанск 2: 0 
Голы: Шевченко, 10, Швей 90 + 2 (пен.)
 
Стартовые составы команд:
 
Легион: Швец, Швей, Жарий, Таранушич, Абаза, Бакланов, Ротань, Мороз, Шевченко, Щербак, Мисяйло
 
Тренеры: Олег Калюжный и Сергей Бубнов
 
Волчанск: Пархоменко, Джаухар (Власов, 85), Мизюк, Радченко (Новиков, 78), Чепига, Рудь (Волга, 45), Пьер (Костюк, 59), Тарасенко (Иванченко, 59), Батусов (Иванов , 64), Мряченко (Гуленко, 89), Саламаха
 
Главный тренер: Андрей Березовчук
 
Первый матч выдался очень бескомпромиссным и боевым. Легион с первых минут взял инициативу в свои руки, что вылилось в несколько голевых моментов и итоговый гол на 10-й минуте. Хорошим ударом с левой отметился Валентин Шевченко.
 
После пропущенного гола Волчанск заиграл увереннее, но забить команде Андрея Березовчука все никак не удавалось. Пара хороших прострелов от Мряченко, штрафной удар от Тарасенко, но мяч в ворота упорно не шел. 
Залетел второй гол именно в ворота номинальных гостей, однако Щербак забивал уже из положения вне игры.
 
На второй тайм Легион вышел в обновленном составе. Сразу 5 новых игроков выпустили тренеры команды. 
Волчанск же новую кровь вводил постепенно. Однако, к 60-й минуте также выпустил 4 новых игроков, и обеспечило команде полное преимущество во втором тайме. "Волки" несколько раз могли сравнивать счет, например, Чепига добивал после штрафного от Иванова - крестовина. 
 
Однако в самом конце матча пропустили второй. Арбитр назначил пенальти и Швей удвоил преимущество Легиона - 2: 0
 
Второй поединок первого игрового дня свел между собой ФК "Викторию" из Сум и ФК "Змиев".
 
Эта игра в виду класса отдельных исполнителей в составе сумской команды оказалась односторонней. "Виктория" атаковала, "Змиев" защищался, изредка уповая на контратаки.
 
Игровое преимущество своей команды воплотил в гол на 29-й минуте Артем Касьянов отличным ударом с левой ноги. 1: 0 - результат первого тайма.
 
Вторая половина подтвердила полное преимущество сумчан. Три мяча в последнюю десятиминутку поединке от Шимко, Борисенко и Ганжи обеспечили финальный результат 4: 0.
 
Змиев: Москаленко, Калмыков, Тарасенко, Шеховцов, Ковтун, Яхно, Чаплик, Соломаха, Лещенко, Руденко, Холодный
 
Запас: Чеховської, Карнаух, Байбак, Дудка, Рогожников, Пивоваров, Буличов
 
Главный тренер: Сергей Пасечник
 
Виктория: Зарубин, Ретушняк, Яценко, Чередниченко, Михайлюк, Шимко, Романенко, Касьянов, Борисенко, Черников, Шевченко
 
Главный тренер Артем Родионов
 
Голы: Касьянов, 29 Шимко, 79, Борисенко, 82 (пен.) Ганжа, 90.
 
Второй тур пройдет уже в эту среду, 13 марта. 
Матч "Волчанск" - "Змиев" состоится в 12:00, а поединок "Виктория" - "Скорук" в 15:30. 
Еще один матч - "Олимпия" - "Легион" по предварительной договоренности пройдет в Полтаве.
Источник:   Сайт ФК Волчанск, Областная Федерация футбола
 Тэги:  футбол, кубок слобожанщины, харьков
 
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